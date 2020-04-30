Арбидол попал в схемы Минздрава по лечению COVID-19

Минздрав РФ опубликовал шестую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В документе впервые в перечне препаратов для лечения COVID-19 у взрослых, а также в рекомендованных схемах терапии появился умифеновир (ТН Арбидол от «Отисифарма»). Отдельно в рекомендациях перечислены препараты для противовоспалительной терапии, предотвращения образования тромбов и тромбоэмболии. Минздрав РФ опубликовал шестую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В документе впервые в перечне препаратов для лечения COVID-19 у взрослых, а также в рекомендованных схемах терапии появился умифеновир (ТН Арбидол от «Отисифарма»). Отдельно в рекомендациях перечислены препараты для противовоспалительной терапии, предотвращения образования тромбов и тромбоэмболии.

Минздрав в обновленных рекомендациях представил сразу три перечня препаратов – «возможные к назначению» лекарства для лечения COVID-19 у взрослых, препараты упреждающей противовоспалительной терапии и антитромботические препараты для профилактики осложнений.

В первом, основном, списке появился умифеновир, который в одной из схем лечения легкой формы COVID-19 рекомендуется применять с рекомбинантным интерофероном альфа. В прежних версиях рекомендаций умифеновир упоминался среди препаратов, проходящих КИ эффективности от коронавирусной инфекции, наряду с фавипиравиром и ремдесивиром. В документе сохранилось утверждение о том, что «умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».

Ингибиторы интерлейкина-6 тоцилизумаб (Актемра от Roche) и сарилумаб (Кевзара от Sanofi) попали в список противовоспалительной терапии. В приводимых схемах лечения тоцилизумаб и сарилумаб в комбинации с другими препаратами рекомендованы к применению при тяжелых формах COVID-19. В качестве противовоспалительной терапии в список включены глюкокортикоидные препараты дексаметазон и метилпреднизолон, а также барицитиниб (Олумиант от Eli Lilly). Барицитиниб можно включать в терапию при среднетяжелых формах COVID-19 у пожилых пациентов или с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Среди возможных к назначению антитромботических препаратов перечислены нефракционированный гепарин, далтепарин натрия, надропарин кальция, эноксапарин натрия, фондапаринукс натрия.

По итогам встречи с представителями медицинского сообщества 20 апреля президент Владимир Путин поручил Минздраву разработать совместно с профессиональными некоммерческими медорганизациями и утвердить клинические рекомендации по лечению COVID-19.

По состоянию на 28 апреля в России выявлено 93,6 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, более 8,4 тысячи человек выздоровели, скончались 867 человек.