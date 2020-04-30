Цех по производству АФС мощностью 5 т/год

REATORG выполнил проектирование, поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы для трех участков очистки, сушки и фасовки АФС для фармацевтической компании полного цикла «Натива».
Цех располагается на 5 этаже здания и состоит из трех производственных участков:
- первый участок предназначен для производства гормональных АФС;
- второй участок предназначен для производства цитостатических АФС;
- третий участок предназначен для производства нетоксичных АФС.
Основными задачами при реализации данного проекта стали:
- обеспечить размещение оборудования в достаточно ограниченном пространстве;
- обеспечить защиту персонала от воздействия производимых субстанций;
- обеспечить отсутствие соприкосновения с нержавеющей сталью производимых субстанций на первом и втором участках на стадии горячего фильтрования;
- обеспечить гравитационную подачу суспензии в фильтр-сушилку или центрифугу;
- вынести термостаты, шкафы управление и другое оборудование с защитой ниже IP54 из реакторных залов.
Для решения поставленных задач компания REATORG выполнила следующие работы:
- Создание BIM-модели будущего цеха и разработка рабочей документации части ТХ для каждого производственного участка и технологических сред (вода очищенная, азот, сжатый воздух, вакуум, линии подачи теплоносителя).
- Проектирование, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования собственного производства под торговой маркой REATORG TECHNOLOGIESTM (реакторные установки на базе стеклянных и эмалированных химических реакторов для растворения, фильтрации и высаживания АФС, системы хранения и распределения воды очищенной).
- Подбор, адаптация и поставка технологического оборудования иностранного производства (фильтр-сушилки, вакуумные конические сушилки, вакуумные сушильные шкафы, изоляторы, горизонтальные фильтрующие центрифуги, титановые химические реакторы, термостаты, приемные емкости из нержавеющей стали, системы водоподготовки, CIP-мойка).
- Разработаны решения по защите персонала от воздействия производимых субстанций (вытяжки, изоляторы под отрицательным давлением, сплит-клапаны).
- Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводы чистых сред: вода очищенная, азот (около 1000 м технологических трубопроводов из нержавеющей стали).
- Монтаж и обвязка технологического оборудования.
- Пуско-наладочные работы.
- Квалификация оборудования (для некоторых единиц).
Более подробно с данным проектом можно ознакомиться на сайте компании REATORG в разделе «Реализованные проекты»