Изменятся правила формирования перечня лекарств, закупаемых по торговым наименованиям Арбидол попал в схемы Минздрава по лечению COVID-19 » Цех по производству АФС мощностью 5 т/год REATORG выполнил проектирование, поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы для трех участков очистки, сушки и фасовки АФС для фармацевтической компании полного цикла «Натива». Цех располагается на 5 этаже здания и состоит из трех производственных участков: первый участок предназначен для производства гормональных АФС;

второй участок предназначен для производства цитостатических АФС;

третий участок предназначен для производства нетоксичных АФС. Основными задачами при реализации данного проекта стали: обеспечить размещение оборудования в достаточно ограниченном пространстве;

обеспечить защиту персонала от воздействия производимых субстанций;

обеспечить отсутствие соприкосновения с нержавеющей сталью производимых субстанций на первом и втором участках на стадии горячего фильтрования;

обеспечить гравитационную подачу суспензии в фильтр-сушилку или центрифугу;

вынести термостаты, шкафы управление и другое оборудование с защитой ниже IP54 из реакторных залов. Для решения поставленных задач компания REATORG выполнила следующие работы: Создание BIM-модели будущего цеха и разработка рабочей документации части ТХ для каждого производственного участка и технологических сред (вода очищенная, азот, сжатый воздух, вакуум, линии подачи теплоносителя). Проектирование, производство, поставка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования собственного производства под торговой маркой REATORG TECHNOLOGIESTM (реакторные установки на базе стеклянных и эмалированных химических реакторов для растворения, фильтрации и высаживания АФС, системы хранения и распределения воды очищенной). Подбор, адаптация и поставка технологического оборудования иностранного производства (фильтр-сушилки, вакуумные конические сушилки, вакуумные сушильные шкафы, изоляторы, горизонтальные фильтрующие центрифуги, титановые химические реакторы, термостаты, приемные емкости из нержавеющей стали, системы водоподготовки, CIP-мойка). Разработаны решения по защите персонала от воздействия производимых субстанций (вытяжки, изоляторы под отрицательным давлением, сплит-клапаны). Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводы чистых сред: вода очищенная, азот (около 1000 м технологических трубопроводов из нержавеющей стали). Монтаж и обвязка технологического оборудования. Пуско-наладочные работы. Квалификация оборудования (для некоторых единиц). Более подробно с данным проектом можно ознакомиться на сайте компании REATORG в разделе «Реализованные проекты» gmpnews