Изменятся правила формирования перечня лекарств, закупаемых по торговым наименованиям

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило изменения в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 13 мая 2020 года.

Если ранее в перечень включались лекарственные средства под соответствующим международным непатентованным наименованием, а при отсутствии таких наименований химическим, группировочным наименованиям с указанием торговых наименований и лекарственных форм, то сейчас к этому ещё могут добавить дозировки препарата, показания для применения или соответствующий контингент пациентов.

Рассмотрение вопроса о возможности включения лекарственных средств в перечень либо исключения лекарственных средств из перечня осуществляется Межведомственным советом при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по общественному здоровью, положение и состав которой утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации, по заявкам представителя субъекта обращения лекарственных средств и (или) общественного объединения, осуществляющего деятельность в сферах здравоохранения, обращения лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах», – говорится в документе.

Согласно опубликованной информации, документом предусматривается возможность подачи заявки на включение лекарственных средств ‎в перечень субъектами обращения лекарственных средств и (или) общественного объединения, осуществляющего деятельность в сферах здравоохранения, обращения лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах. Представление экспертного мнения должно быть не менее чем от двух главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Теперь, при подготовке экспертного мнения главным специалистом проектом постановления закрепляется необходимость представления информации о наличии или отсутствии оснований для включения (исключения) лекарственного средства в перечень.

Как указывают разработчики изменений, проект постановления может повлиять на положение социально-экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности, поскольку Минпромторгом России реализуется Стратегия развития фармацевтической промышленности на период ‎до 2030 года («Фарма 2030») в части обеспечения производства в Российской Федерации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых ‎и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Включение лекарственных препаратов в перечень может негативно повлиять на востребованность системой здравоохранения лекарственных препаратов, разработанных в рамках указанной Стратегии. Кроме того, закупка лекарственных препаратов по конкретному торговому наименованию может негативно повлиять на состояние конкурентной среды ‎в отрасли.

gmpnews