Минздрав обратил внимание на зависимость России от импорта лекарств, сред, культур

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России представил аналитический обзор о влиянии коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении. В документе рассмотрен даже такой фактор, как срыв договоренностей ОПЕК+, который привел к резкому падению цен на нефть, что негативно сказалось на курсе рубля и на экономике страны в целом. Результатом стало удорожание стоимости ресурсов, потребляемых здравоохранением – прежде всего – иностранного производства: лекарственных препаратов, медицинских изделий и т.д.

Основные угрозы для российского здравоохранения эксперты видят в следующем:

в условиях пандемии проявилась большая опасность отказа стран от своих обязательств по обязательствам;

сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и т.д. для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли;

введение новых санкций на Россию в сферах, связанных с охраной здоровья;

угроза недостаточного финансирования Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» и др.;

угроза разбалансировка системы финансового обеспечения медицинских организаций за счет широкого применения методов «несистемного» — «ручного управления» для помощи оказания медицинским организациям;

временное ухудшение показателей здоровья населения из-за отмены профилактических мероприятий и сокращения объемов оказания плановой медицинской помощи.

Помимо этого, исследователи выделяют и ряд проблем, связанных с госзакупками, которые ранее не планировались, а следовательно вносятся изменения в заключенные контракты. В связи с этим выделяются проблемы, связанные с финансовыми сложностями, которые вызваны экономическим кризисом, поэтому возникают проблемы с оплатой уже заключенных контрактов. Возник также риск резкого повышения цен по новым контрактам. Стали появляться дополнительные требования, предъявляемые некоторыми поставщиками, например, многие поставщики требуют 100 % предоплаты.

Одной из важных задач, которые в настоящее время должны решать медицинские организации, является массовое приобретение СИЗ, специфических лекарственных препаратов, медицинских изделий и т.д. Поэтому появилась необходимость заключения значительного числа новых контрактов.

Очевидно, что в условиях отсутствия вакцины против COVID-19 и специфических лекарств, позволяющих прицельно и успешно лечить коронавирус, здравоохранение должно сохранять высокую степень готовности к возможным повторным вспышкам (как минимум по причине завоза из других стран), — утверждают эксперты.

Тем не менее, потребуется поэтапный возврат отрасли в нормальное русло. Это потребует новых затрат на возврат к прежнему профилю, возобновлению оказания плановой медицинской помощи, ведь ситуация с коронавирусом может иметь негативный отложенный результат, связанный с приостановкой профосмотров, диспансеризации, плановой медицинской помощи. По мнению специалистов, это, скорее всего, вызовет всплеск заболеваемости.

gmpnews