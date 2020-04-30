Мы все извлечем важные уроки из ситуации, связанной с COVID-19

Вспышка нового коронавируса, признанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 30 января 2020 года чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, затронула не только всё научное сообщество, но и каждого человека в мире. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что решения множества проблем, связанных с пандемией COVID-19, можно добиться только объединением усилий науки, медицины, регуляторных структур, фармацевтической индустрии и даже разного рода общественных организаций. Конечно, особое внимание сейчас уделяется новостям о разработке новых видов лекарственной терапии COVID-19 и созданию профилактической вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Чтобы понять, что же самого главного сейчас происходит в фармацевтической отрасли, «Новости GMP» обратились к директору Merck Life Science в России и СНГ Хайнцу Шмидту, который и ответил на ряд вопросов нашего корреспондента.

Можно ли рассматривать вспышку коронавируса как форс-мажор для отрасли или, всё-таки, это возможность выйти на новый уровень понимания природы вирусов, использования этих данных в R&D?

Если прицельно рассматривать деятельность в области исследований и разработок, мы, безусловно, видим большое стремление улучшить понимание того, как вирус воздействует на иммунную систему человека и, как это может помочь в производстве вакцин, создающих устойчивый иммунитет. Мы, конечно, извлечем важные уроки из текущей ситуации, и исследователи смогут использовать эти данные, чтобы разработать новые эффективные средства для борьбы с будущими пандемиями.

Компании какого направления сегодня лидируют в разработке лекарств и вакцин против COVID-19? Может ли объединение усилий компаний из разных областей ускорить разработку терапии для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или здесь большую роль играют финансы?

26 марта 2020 года консорциум компаний в области медицины и лайф сайнс, совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс объявили о важном сотрудничестве в целях ускорения разработки, производства и организации цепочки поставок вакцин, средств диагностики и лечения COVID-19. Мы гордимся тем, что являемся частью этой группы. По всему миру компания Merck прилагает усилия для улучшения взаимодействия между локальными исследовательскими организациями, представляющими научные круги, и крупными компаниями в биотехнологической отрасли. Все партнеры вносят свой вклад, предоставляя решения, ресурсы и экспертизу, необходимые для поиска эффективных и масштабируемых решений для борьбы c пандемией, которая затронула жизни миллиардов людей по всему миру.

А понадобится ли вакцина, если вспышка коронавируса всё же сойдет на нет?

Исследователи регулярно подчеркивают, что разработка вакцины будет иметь решающее значение в глобальной борьбе с коронавирусной инфекцией. Ключевую роль в этом процессе сыграет международное сотрудничество и использование новых технологий. Наши наработки в области лайф сайнс, как и наработки других компаний, окажут пользу ученым в выявлении и описании вирусов, а также при разработке вакцин и методов лечения. Недавно компания Merck объявила, что помогла исследователям из Дженнеровского института (The Jenner Institute) достичь важного этапа в создании платформы для массового производства вакцины, созданной данным институтом в качестве одного из кандидатов для борьбы с COVID-19.

Что сегодня самое главное происходит в фармацевтической отрасли?

Самое важное сейчас – скоординированный совместный подход всего международного сообщества. Необходимо тесное сотрудничество органов власти, компаний, задействованных в области здравоохранения, научного сообщества и некоммерческих организаций. В частности, сейчас государственно-частное партнерство должно осуществляться еще более интенсивно. Также важна работа правительств в области мобилизации ресурсов для обеспечения критически необходимых поставок и соответствующего распределения ресурсов, сервисов и информации. Для нас существуют три главных вызова:

1. Поддержка системы здравоохранения.

2. Сохранение высокой производительности в период социальной изоляции:

поддержка глобальной цепочки поставок;

сохранение взаимодействия в период закрытых границ;

поддержание работоспособности нашего офиса.

3. Акселерационные действия для развития диагностики, лечения и вакцинации.

Поскольку многие предприятия были вынуждены полностью или частично перейти в онлайн-режим, есть ли в этом свои «плюсы» и «минусы» для разработчиков новых лекарств?

Мы все оказались в необычных условиях ведения бизнеса и естественно, не всем просто к ним адаптироваться. Однако нам удалось перевести нашу рабочую деятельность в новый режим. Например, более месяца назад мы запустили платформу Lanexo™ – цифровую версию лаборатории, которая позволяет значительно сократить длительность личного присутствия сотрудников в лабораториях, улучшив при этом качество данных и возможности контроля.

Сегодняшняя пандемия – испытание для всех нас, но также и возможность опробовать новые методы организации бизнес-процессов. После её окончания и возвращения к обычному режиму работы мы продолжим использовать некоторые из новых методов цифровой коммуникации. Но в любом случае, работа в лаборатории всегда будет оставаться важной частью научно-исследовательской деятельности в фармацевтической и особенно в биотехнологической промышленности.

Не кажется ли вам, что не стоит бросаться всей индустрией в поиск решений только для COVID-19, ведь другие болезни никуда не делись и новые лекарства нужны огромному количеству пациентов, особенно если говорить об орфанных заболеваниях?

Мир предстал перед лицом беспрецедентной пандемии, которая будет иметь последствия для нас и для общества, в котором мы живём. Как и отмечалось ранее, непрерывность рабочих процессов имеет для нас первостепенное значение. Наша работа в области здравоохранения связана с поставками лекарственных препаратов для пациентов, страдающих от серьезных заболеваний, которые наиболее уязвимы в рамках пандемии COVID-19. В это трудное время мы каждый день усердно работаем для того, чтобы пациенты могли на нас рассчитывать. И хотя наши главные усилия направлены на нужды, связанные с COVID-19, мы продолжаем поставлять услуги и продукцию, в том числе связанные с генной и клеточной терапией, для наших клиентов, которые разрабатывают терапию для лечения других заболеваний.

Если смотреть в будущее, то есть ли панацея от таких вспышек или наука всегда будет в роли «догоняющего»?

Инфекционные заболевания представляют собой одну из самых больших угроз для человечества и на самом деле, исследователи и эпидемиологи уже давно предсказывают подобный сценарий. Как и в случае с новыми лекарственными препаратами, мы наблюдаем большой прогресс в разработке таргетированных методов лечения. Исследователи, которые сейчас разрабатывают средства против новых пандемий, достигнут новых результатов в скорости получения данных для разработки вакцин.

Какие регуляторные решения вы считаете наиболее удачными или правильными для отрасли, принятыми в период пандемии?

Можно отметить, что до сих пор система оповещения о локальных законодательных изменениях была организована довольно хорошо и у нас была четкая схема действий. Нашей отрасли нужна поддержка в организации цепочки поставок и обеспечении конечных потребителей нашими продуктами. Безусловно, мы можем назвать конкретные области, в которых меры законодательного регулирования были ускорены кризисом, например, в области регистрации и онлайн-продажах безрецептурных и рецептурных препаратов.

В эти дни сотрудники в нашей организации работают как никогда много и понимают все трудности сложившейся ситуации. Поскольку пандемия перемещается из одного региона в другой, становится сложнее решать вопросы на всех границах одновременно. Мы столкнулись с закрытием границ, и, как дистрибьютор жизненно-важной продукции, касающейся потребностей системы здравоохранения, мы получили быструю помощь от правительств, для решения этих вопросов. Некоторые авиакомпании работают лишь на 5% от своей обычной занятости, из-за чего появились некоторые трудности в цепочке поставок, но, к счастью, нам удалось договориться с грузоперевозчиками, для решения этих проблем. Мы считаем, что отношения, основанные на уважении, доверии и сотрудничестве в области логистики и с представителями государственной власти, имеют решающее значение.

Автор фото: Евгений Реутов, Росконгресс

gmpnews