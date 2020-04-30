Представлены препараты упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19

Министерством здравоохранения Российской Федерации выпущена шестая версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ доработан в соответствии с решениями междисциплинарного консилиума, в котором приняли участие главные внештатные специалисты Минздрава России, представители федеральных дистанционных реанимационно-консультационных центров, ведущих федеральных и региональных клиник, ведущие российские эксперты – те, кто ежедневно оказывает помощь больным с корононавирусной инфекцией.

В обновленной версии рекомендаций уделено особое внимание упреждающей противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима для профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия.

Так, в группу препаратов упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых вошли:

Тоцилизумаб и Сарилумаб – препараты на основе моноклональных антител, ингибируют рецепторы ИЛ-6. Применяются для лечения ревматоидного артрита. При лечении COVID-19 предназначены для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением: с острым респираторным дистресс-синдромом, тяжелым жизнеугрожающим синдромом высвобождения цитокинов.

и – препараты на основе моноклональных антител, ингибируют рецепторы ИЛ-6. Применяются для лечения ревматоидного артрита. При лечении COVID-19 предназначены для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением: с острым респираторным дистресс-синдромом, тяжелым жизнеугрожающим синдромом высвобождения цитокинов. Метилпреднизолон и Дексаметазон – относятся к глюкокортикостероидам, обладают иммуновоспалительным, иммунодеспрессивным, противошоковым фармакологическим действием. Влияют на все фазы воспаления.

и – относятся к глюкокортикостероидам, обладают иммуновоспалительным, иммунодеспрессивным, противошоковым фармакологическим действием. Влияют на все фазы воспаления. Барицитиниб – является селективным ингибитором JAK1 и JAK2 киназ, применяется для лечения ревматоидного артрита. При лечении COVID-19 предназначены для пациентов со среднетяжелым течением в качестве дополнительной терапии.

В список возможных к назначению антитромботических препаратов включены:

Нефракционированный гепарин;

Далтепарин;

Надропарин кальция;

Эноксапарин натрия;

Фондапаринукс натрия (не является препаратом выбора).

Профилактические медикаментозные схемы остались точно такие же, как и в пятой версии версии Методических рекомендаций.

Помимо вышеназванных терапий, в шестой версии подробно описаны особенности лечения пациентов, входящих в группу риска, таких как больные с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью. В более полном объеме представлены разделы по инструментальной и лабораторной диагностике коронавируса.

gmpnews