«Ниармедик» будет производить новый противотуберкулезный препарат

Российская компания «Ниармедик» совместно со швейцарской École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) и международным фондом Innovative medicines for tuberculosis (Im4TB) разрабатывают новый оригинальный противотуберкулезный препарат «Макозинон». Отмечается, что участок для производства фармацевтической субстанции PBTZ 169 готовится к запуску на площадке научно-производственного комплекса ООО «Ниармедик Фарма» в Обнинске.

«На сегодняшний день «Макозинон» является одним из самых перспективных из существующих и разрабатываемых противотуберкулёзных препаратов в мире. Он обладает уникальным механизмом действия и позволяет использовать комбинированные режимы терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Мы гордимся, что при участии нашей команды такой значимый международный проект будет реализован в России», – сказал Владимир Нестеренко, глава группы компаний «Ниармедик».

Экспериментальный препарат прошел ряд исследований как в России, так и в странах Евросоюза, в ходе которых была доказана безопасность и эффективность его применения в терапии туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Исследования проводились с 2014 года. На данный момент завершен полный цикл доклинических исследований и серия клинических исследований I фазы среди здоровых добровольцев, а также клинические исследования II фазы по исследованию эффективности и безопасности препарата макозинон при применении у пациентов с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания.

gmpnews