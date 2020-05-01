GlaxoSmithKline продаст долю в Unilever India

GlaxoSmithKline планирует избавиться от акций в индийском подразделении нидерландской компании Unilever.

Британская компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), владеющая 5,7% компании Hindustan Unilever Limited («Хиндустан Юниливер Лимитид»), объявила о планах продать свою долю полностью или целиком, сообщает FiercePharma со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки может составить 3,7 млрд долл.

GSK получила долю в Unilever в рамках сделки по продаже прав на напиток из солодового молока Horlicks в 2018 году. По условиям сделки, британская компания получала миноритарный пакет акций индийской компании.

Сразу после заключения сделки GlaxoSmithKline заявила о намерении со временем продать эту долю.

По информации агентства Bloomberg, окончательное решение о сроках продажи актива пока не принято. Решение может зависеть от ситуации на фондовом рынке.

Многие компании сталкиваются с трудностями на фоне пандемии COVID-19. Как отметили в GlaxoSmithKline, несмотря на хорошие показатели за I квартал, ситуация быстро меняется и риски остаются. В I квартале 2020 года объем продаж рецептурных препаратов GSK вырос на 6,6% и составил 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,5 млрд долл.). Общий объем продаж увеличился на 19% – до 9,1 млрд фунтов (11,3 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 8,8 млрд фунтов. Квартальная чистая прибыль выросла на 70% – до 1,7 млрд фунтов (2,1 млрд долл.).

Илья Дугин

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