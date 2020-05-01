ФАС предложила меры по поддержке производителей дешевых препаратов из Перечня ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба направила в правительство свои предложения по поддержке производителей лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП стоимостью до 100 руб. Это следует из сообщения службы, поступившего в «ФВ».

Ведомство, в частности, предлагает ввести обязательную перерегистрацию цен на воспроизведенные препараты на основе индикативных параметров, а также предоставить возможность индексации для некоторых дженериков.

В ФАС отметили, что такие меры помогут снизить риск ухода жизненно важных препаратов нижнего ценового сегмента с рынка и обеспечить доступность таких лекарств для населения.

«На самом деле проблема нерентабельности производства препаратов нижнего ценового сегмента назрела уже давно и носит системный характер. Она непосредственно связана с регистрацией цен на низкой экономической базе в 2010 году, последовавшим в 2014 году изменением курса рубля и системным неприменением участниками рынка ежегодных индексаций на уровень инфляции», – объяснил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Он отметил, что главное сейчас – минимизировать риск дефицита таких препаратов.

В то же время в ФАС считают, что текущие колебания курса валют пока не должны отразиться на стоимости препаратов ЖНВЛП. «Этому будут способствовать в том числе меры, принимаемые Правительством РФ, которые позволили создать определенный накопительный запас прочности», – сообщили в ведомстве.

Маргарита Грошева

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