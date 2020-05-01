Врачи предпочитают общаться с медицинскими представителями по email

Отмеченный неделей ранее рост использования Skype в общении представителей компаний-производителей с врачами немного замедлился при заметном росте доли коммуникаций по телефону. В то же время опрос показал, что большинство медиков предпочитают общаться с медпредами по электронной почте.

По итогам прошедшей недели (20–26 апреля) доля удаленных коммуникаций медицинских представителей с врачами составила 96,3% в общей структуре мультиканального продвижения. При этом отмечено увеличение доли коммуникаций по телефону с 53,7 до 57,8%. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Также отмечено снижение доли коммуникаций с помощью Skype и других (кроме мобильных мессенджеров) средств удаленной связи по интернету с 16 до 12,6%. Снизилась и доля коммуникаций по электронной почте, она составила 5,9%.

Вместе с тем, по данным опроса врачей, проведенного компанией Ipsos в апреле, электронная почта лидирует по доле врачей, отметивших этот канал связи в качестве наиболее удобного (68%). Сообщения в мессенджерах и SMS на втором месте, а удаленные визиты на третьем – 54 и 50% соответственно. Вебинары, самый затратный по времени из оцениваемых каналов, попали на последнее место, хотя и с небольшим отрывом – 48%.

В качестве наиболее важного вида контента врачи отметили информацию об изменениях терапевтических схем во время пандемии (72%), однако и традиционная информация о лекарственных препаратах компаний сохраняет важность для 61% опрошенных.

Средняя продолжительность удаленного визита по телефону либо с помощью мессенджеров на прошлой неделе составляла 7 минут, по Skype – 11 минут, что, в свою очередь, сопоставимо с полученными ранее данными по средней длительности личного визита – около 10 минут.

Методология

Компания Ipsos представила уточненные данные понедельных измерений в марте и апреле, полученные на выборке из 311 врачей различных специальностей в Москве и других регионах России в марте и 274 – в апреле. Мониторинг проводился в рамках измерений по первому кварталу 2020 года синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Данные по оценке удобства отдельных каналов коммуникаций и важности различных тем для врачей получены в рамках опроса 274 врачей, проведенного в ходе текущих измерений в проекте Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей.

Шамиль Ахметзянов

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