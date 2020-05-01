CRO спрогнозировала возобновление работы 100% исследовательских центров в IV квартале

Аналитическая и контрактная исследовательская компания IQVIA оценила влияние пандемии COVID-19 на бизнес, связанный с R&D.

Компания IQVIA («Ай-Кью-ВИА») выпустила отчет о влиянии пандемии COVID-19 на сферу клинических исследований, сообщает FierceBiotech.

Согласно отчету, 80% клинических исследовательских центров компании недоступны из-за ограничений возможности поездок и посещения этих центров.

Ранее конкурирующая CRO Icon («Айкон») заявила, что пандемия в той или иной степени повлияла на работу 65% ее исследовательских центров во всем мире.

По прогнозу IQVIA, по итогам 2-го квартала 70% ее исследовательских центров останутся труднодоступными. В 3-м квартале этот показатель снизится до 35%, а к началу 4-го квартала возобновится работа всех центров.

Закрыты большинство офисов IQVIA по всему миру, за исключением Китая, и практически весь персонал работает удаленно, отметили в компании.

Татьяна Кублицкая

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