Эффективность bemcentinib против COVID-19 изучат в исследовании II фазы

Bemcentinib компании BerGenBio стал первым потенциальным препаратом для лечения COVID-19 в новом клиническом исследовании ACCORD. Общенациональное многоцентровое рандомизированное исследование II фазы будет проведено в Великобритании.

Ингибитор AXL-киназы bemcentinib норвежской компании BerGenBio («БерГенБио») выбран в качестве первого препарата-кандидата для лечения COVID-19 в рамках многоцентрового, адаптивного, рандомизированного исследования II фазы ACCORD, пишет PharmaTimes.

Дизайн исследования позволит изучить эффективность и безопасность множества препаратов-кандидатов.

Клиническое исследование II фазы ACCORD (ACcelerating COVID-19 Research & Development) сведет воедино общенациональную платформу клинических исследований, представленную CRO IQVIA, и передовой опыт британских исследователей. Это позволит быстро тестировать потенциальные препараты для лечения COVID-19, находящиеся на ранних стадиях клинических исследований (КИ). Наиболее успешные из них будут включены в проводимые в Великобритании крупномасштабные КИ.

Финансирование КИ II фазы ACCORD предоставлено Департаментом здравоохранения и социальной защиты (DHSC) и организацией UK Research and Innovation.

Исследователи надеются на получение ранних свидетельств эффективности bemcentinib у наиболее уязвимых пациентов с COVID-19.

В исследовании препарата bemcentinib примут участие 120 субъектов: 60 госпитализированных пациентов с COVID-19, которые получат исследуемый препарат, и 60 участников контрольной группы, которые получат стандарт лечения. Исследование пройдет в шести больничных трестах Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.

В случае успеха bemcentinib будет быстро включен в крупномасштабные КИ III фазы, проводимые в Великобритании.

Исследование проводит Университет Саутгемптона, уточняет Reuters.

Изначально bemcentinib был разработан для противодействия способности опухоли подавлять иммунный ответ организма.

«Нам известно о потенциальной способности bemcentinib оказывать противовирусное действие, что было показано в доклинических исследованиях на моделях заболеваний, вызываемых вирусами Эбола и Зика. Последние данные свидетельствуют также о потенциальном эффекте против SARS-CoV-2», – говорится в заявлении BerGenBio.

Татьяна Кублицкая

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