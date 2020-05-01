RNC Pharma: За I квартал фармпроизводители отгрузили лекарств на сумму 102,6 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma отмечает в I квартале двузначные темпы роста российской фармпромышенности в денежном выражении. При этом натуральная динамика при расчете в упаковках особыми достижениями пока не отмечена.

За I квартал 2020 года российские фармпроизводители отгрузили лекарств на сумму 102,6 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2019 года составила 18%, если проводить расчеты в рублях. Об этом говорится в отчете RNC Pharma.

Аналитики констатируют продолжение темпов развития российского фармпрома, которые фиксировались по итогам 2019 года. При этом натуральная динамика при расчете в упаковках особыми достижениями пока не отмечена: с начала года было произведено около 1 млрд упак., это на 0,2% больше, чем в прошлом году. Отгрузки предприятий в минимальных единицах дозирования (МЕД) составили 18,6 млрд шт. Динамика в МЕД значительно лучше, здесь аналитики фиксируют прирост на уровне 8,2%.

На фоне эпидемии коронавируса и других событий, как в отношении макроэкономики, так и регуляторного плана, помесячная динамика отгрузок российских производителей в текущем году отличалась от прошлогодней. В частности, на март 2020 г. пришелся всплеск натурального объема производства, который опережал показатели как февраля 2020 года (+27%), так и марта прошлого года (+14%). При этом долгосрочная динамика в рублях была умеренной, а относительно февральских значений так и вовсе фиксировался спад. На март пришлось сразу несколько волн ажиотажного спроса на лекарства, которые происходили на фоне развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России. Повышенный спрос касался продукции стоимостью ниже средней, и производители повышали объемы отгрузок.

Отгрузки рецептурных препаратов в упаковках выросли по отношению к I кварталу 2019 года на 7,8%, безрецептурные при этом потеряли 5%.

В ТОР-15 производителей Rx-препаратов максимальную натуральную динамику продемонстрировал «Мосфарм», за год отгрузки предприятия в упаковках выросли более чем в 17 раз. Динамику обеспечили инфузионные растворы «Натрия хлорид» и «Глюкоза». Второй с точки зрения натуральной динамики результат продемонстрировал «Вертекс», относительно I квартала 2019 года компания нарастила отгрузки на 64%. Здесь отличились такие препараты как: «Клей БФ» (рост в 5 раз), «Левофлоксацин» (в 4,4 раза) и «Азитромицин» (в 2,4 раза). Минимальные темпы роста отгрузок пока демонстрирует «Гротекс» (-26%). В лидерах падения тот же «Натрия хлорид» и «Глюкоза».

В группе безрецептурных препаратов наибольшие темпы роста показала компания «Славянская аптека», за год производитель увеличил поставки в 4 раза (в упаковках). Показатель достигнут за счет увеличения производства «Нафтизина». Второй результат показал «Уралбиофарм» + 65%. Максимальный рост показали отгрузки «Активированного угля» (рост в 2,1 раза), второй результат показал «Цитрамон» (+94%). Минимум по ОТС-препаратам показал «Фармстандарт» – за год -38%. Отгрузки «Арбидола» выросли в 2,4 раза, но по ряду других брендов компании фиксировался спад.

pharmvestnik