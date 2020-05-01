Компания «Биосинтез» оказала помощь в борьбе с СOVID-19

Пензенский завод ПАО «Биосинтез» (группа компаний Sun Pharma) оказал помощь Областному клиническому центру специализированных видов медицинской помощи (г. Пенза) в лечении пациентов с СOVID-19.

Предприятие безвозмездно передало больнице 23 тыс. упаковок лекарственных препаратов на сумму 883 тыс. руб. Все препараты, порядка 29 наименований, потребуются в комплексном лечении осложнений вирусной пневмонии, вызванной СOVID-19, а также в лечении сопутствующих заболеваний пациентов.

Среди переданных препаратов – антибиотики, дезинтоксикационные и регидратирующие средства, жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитические и лекарственные препараты других фармакотерапевтических групп.

В отсутствие специфичной терапии коронавируса ПАО «Биосинтез» поддерживает жителей региона, направляя свою продукцию туда, где она сейчас очень востребована.

«В период пандемии «Биосинтез» функционирует в штатном режиме, – сообщают в компании. – Все сотрудники ежедневно выходят на рабочие места, предприятие продолжает работу по выпуску социально значимой продукции. Соблюдая все требования к безопасности сотрудников, поддерживая строгие стандарты гигиены и социального дистанцирования, команда производства, качества и закупок в короткий срок увеличила выпуск многих жизненно необходимых лекарств, требуемых как для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, так и сопутствующих заболеваний».

Кроме того, компания Sun Pharma безвозмездно поставила лекарственные препараты на общую сумму 4 млн долл. на рынки стран, наиболее пострадавших от пандемии. R&D-подразделение Sun Pharma вместе с учеными всего мира занимается поиском иных потенциальных вариантов лечения COVID-19.

Источник: Sun Pharma

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