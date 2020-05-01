Johnson & Johnson заключила вторую сделку по расширению производственных мощностей

Американская компания Johnson & Johnson намерена подписать целый ряд соглашений по расширению производственных мощностей для увеличения производства вакцины против COVID-19 еще до ее одобрения.

Днем ранее Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») объявила о подписании второго соглашения, на этот раз с американской компанией Catalent («Каталент»), которая предоставит свое предприятие в городе Блумингтон (штат Индиана), сообщает FiercePharma.

Catalent привлечет дополнительно 300 сотрудников и перейдет на рабочий график 24/7 к январю 2021 года.

На прошедшей неделе Johnson & Johnson подписала аналогичное соглашение с компанией Emergent BioSolutions («Эмерджент БайоСолюшнз»).

Помимо этого Johnson & Johnson будет производить кандидатную вакцину для клинических исследований на своем предприятии в городе Лейден (Нидерланды). Компания планирует начать клинические исследования в сентябре.

Johnson & Johnson надеется, что вакцина будет готова к применению уже в начале следующего года, однако эксперты рынка настроены не столь оптимистично.

По мнению аналитика компании SVB Leerink Джеффри Порджеса, разработка эффективной и безопасной вакцины может занять несколько лет. Он полагает, что создать вакцину в заявленные Johnson & Johnson сроки теоретически возможно, но крайне маловероятно.

Илья Дугин

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