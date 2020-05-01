Свердловский Минздрав прописал медикам «Триазавирин» от коронавируса

Минздрав Свердловской области рекомендовал использовать для профилактики COVID-19 у врачей антивирусный препарат прямого действия. Его выпускает местный завод.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился закупить 150 тыс. упаковок антивирусного средства «Триазавирин» для профилактики COVID-19 у врачей, контактирующих с пациентами. Использовать препарат рекомендовал региональный Минздрав. Об этом пишет medvestnik.ru.

О намерении лечить врачей этим препаратом Куйвашев сообщил в своем Instagram, признав, что доказательств его эффективности против COVID-19 нет, как, впрочем, и у других лекарств.

«Триазавирин» выпускает новоуральский завод «Медсинтез» с 2014 года.

В Свердловской области накоплен опыт применения этого препарата, сообщил Куйвашев. «У нас есть доказательства статистических различий между пациентами, принимавшими его и не принимавшими его. И нет ни одной причины отказаться от использования «Триазавирина» в качестве профилактического препарата и препарата для раннего лечения», – заверил губернатор.

По его словам, терапию этим препаратом посчитают успешной, если число тяжелых больных уменьшится на 5–10%. Куйвашев сообщил, что регион не намерен отказываться от протоколов федерального Минздрава и все тяжелобольные получат дорогие и высокотехнологичные лекарства.

Комментаторам его поста в Instagram, упрекнувшим губернатора в рекламе «пустышки»/«фуфломицина»/«сахара в оболочке», Куйвашев напомнил, что «представления месячной давности о болезни полностью перевернулись», и прочитал лекцию о лекарственной терапии COVID-19, упомянув, в частности, антикоагулянты, эффективность которых врачи сейчас обсуждают.

По данным свердловского ТФОМС, стоимость лечения легкой формы заболевания COVID-19 сейчас находится в диапазоне от 50 до 90 тыс. руб., среднетяжелой – от 75 до 135 тыс. руб., тяжелой – от 150 до 225 тыс. руб., крайне тяжелой – от 370 до 550 тыс. руб. Максимальный тариф на лечение самого тяжелого пациента с применением экстракорпоральной мембранной оксигенации может достигать 900 тыс. руб.

Михаил Старков

pharmvestnik