Трамп попросил FDA ускорить одобрение remdesivir для лечения COVID-19

Remdisivir может стать стандартом терапии коронавирусной инфекции.

Ранее американский регулятор сообщил о том, что он проводит интенсивные переговоры с производителем remdesivir – американской компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») с целью скорейшего начала применения препарата, пишет CNBC.

В ходе интервью с журналистами в Белом доме директор Института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что результаты клинических исследований препарата позволяют сделать вывод о его эффективности и что remdesivir может стать стандартом терапии коронавирусной инфекции. По его словам, применение препарата значительно сокращает время восстановления пациентов.

Remdesivir проходит целый ряд клинических исследований в разных странах, в процессе которых изучается его способность сдерживать репликацию вируса.

Препарат изначально разрабатывался для лечения лихорадки Эбола.

По информации Энтони Фаучи, у больных, получавших remdesivir, выздоровление наступало в среднем через 11 дней после начала терапии, в то время как в плацебо-группе – через 15 дней. При этом показатель эффективности препарата для снижения уровня смертности пока не достиг статической значимости.

Согласно данным Институтов здравоохранения США, уровень смертности пациентов, получающих remdesivir, составляет 8% против 11,6% в плацебо-группе.

Илья Дугин

pharmvestnik