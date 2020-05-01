Выпускающие продукцию для борьбы с Covid-19 предприятия получат господдержку

Правительство направит 15 млрд руб. на поддержку предприятий, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня на заседании Правительства РФ объявил о том, что Российский фонд технологического развития получит 15 млрд руб. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Речь идет об оборудовании для диагностики, выявления, профилактики и лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медизделиях. Часть денег направим на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающих производств», – заявил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр сказал о том, что компании, вошедшие в отраслевые списки системообразующих предприятий, имеют право обратиться за кредитами по льготной ставке не более 5%.

«Суммарный объем таких кредитов определен в общей сумме до 400 млрд руб. Они будут выдаваться прежде всего на пополнение оборотных средств», – уточнил премьер-министр.

Елена Сидорова

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