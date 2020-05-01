Американские ученые обратились к кабинету президента с предложениями по пандемии COVID-19

Возглавляющий инициативу доктор Том Кахилл (Tom Cahill) недоволен прогрессом разработки вакцины против COVID-19, рассказал The Wall Street Journal. В начале марта независимая группа составила конфиденциальный доклад, в котором призвала к четырехуровневому подходу для борьбы с пандемией. В него входит разработка лекарственных препаратов против COVID-19 и меры по предотвращению второй волны заражений в США.

Глава Национальных институтов здоровья США Френсис Коллинс согласился с большинством рекомендаций из доклада, отмечает издание. Он был направлен членам кабинета президента и вице-президенту Майку Пенсу, который возглавляет рабочую группу по борьбе с пандемией.

Согласно документу, при поиске терапевтических средств против COVID-19 основное внимание следует сосредоточить на перепрофилировании препаратов – это средства, которые могут стать доступными наиболее быстро. Среди перспективных группа выделяет противовирусный препарат remdesivir, который показывает многообещающие результаты во множестве испытаний. Регулятору (FDA) следует сотрудничать с компанией-производителем, чтобы получить результаты клинических исследований для регистрации препарата как можно раньше, считают ученые.

«Второй волной» препаратов ученые считают моноклональные антитела, которые могут использоваться как для лечения, так и для профилактики коронавирусной инфекции. Первые антитела могут войти в фазу клинических исследований к июню и будут одобрены, соответственно, в конце лета – начале осени. Для ускорения процессов испытаний, одобрения и дистрибуции этих препаратов также предлагается активное сотрудничество со стороны FDA по этим направлениям.

Группа также выразила опасения, что разработка вакцин может оказаться все более разрозненной, количество разработок в этой области уже приближается к сотне. Чтобы координировать процесс, предлагается создать совет, который будет работать с разработчиками из США и со всего мира. Начало использования вакцин ожидается к наступлению осени.

И наконец, специалисты поделились рекомендациями по безопасному открытию школ и рабочих мест, чтобы снизить риск второй волны заражений осенью. По их мнению, основные меры заключаются в ежедневном мониторинге симптомов коронавирусной инфекции, регулярном тестировании и использовании средств индивидуальной защиты. В ближайшее время тестирование на антитела не будет играть главной роли в выходе из самоизоляции, считают они.

Известно, что некоторые штаты уже смягчают карантинные меры, несмотря на растущее число заражений и смертей от коронавируса – более 1 млн и 50 тыс. соответственно.

Анастасия Теслина

pharmvestnik