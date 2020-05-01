Аптечные сети просят собственников помещений снизить стоимость аренды

Экономическая ситуация заставила аптечные сети пересмотреть отношения с арендодателями. Ритейлеры просят собственников предоставить им льготы по аренде помещений, но не всегда встречают понимание.

Экономический кризис на фоне пандемии и режим самоизоляции заставили аптеки оптимизировать свои расходы, в том числе на аренду помещений. Некоторые собственники идут навстречу аптечному сегменту, но другие категорически отказываются снижать стоимость. Об этом представители аптечного сегмента рассказали на онлайн-саммите «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованном infor-media.

Кризис на фоне пандемии показал стабильность аптек как арендаторов, поэтому арендодатели могут позволить себе пойти на уступки, считает собственник и генеральный директор АС «Аптека 24—Дежурная аптека» Алексей Пушкин. «Другой бизнес закрывается. Я слышал, что неработающие организации просят либо заморозить аренду полностью, либо оплачивать максимум 30% от стоимости», — отметил он.

С ним согласился гендиректор Воронежской сети «Фармия» Роман Кубанев. Аптеки стабильно выплачивают аренду, что позволяет собственникам не уйти в кассовые разрывы, отмечает он. Эксперт убежден, что сейчас арендодатели могут позволить себе отсрочки для аптек, тем самым инвестируя в стабильный бизнес.

При этом аптеки понимают, что им, как работающим организациям, не стоит ожидать скидок в 70%, но небольшая отсрочка или снижение аренды может существенно улучшить положение аптечных сетей, отметил Пушкин.

«Аренда в Москве очень дорого стоит. Одна переговорная сессия может сохранить огромные деньги для аптечной сети на грядущий год», — заявил Пушкин.

Собственники по-разному реагируют на просьбы аптек об отсрочках и скидках, отмечает он. Некоторые готовы снижать стоимость аренды не только в период самоизоляции, но и на более длительные сроки, сказал он. «Мы все понимаем, что раньше сентября ситуация не улучшится. Уровень продаж, к которому мы привыкли, летом ждать не приходится. У людей банально отсутствуют деньги, они начнут экономить, в том числе на покупке лекарств», — пояснил Пушкин.

Многие арендодатели понимают ситуацию, в которой оказался рынок, и идут навстречу аптекам, добавил собственник и гендиректор АС «Вита-Плюс» Жан Гончаров. «Большинство собственников идут навстречу и делают скидки. Некоторые заморозили нам аренду по май включительно, поскольку часть аптек находятся в тех местах, где единственные клиенты — это курортники», — рассказал он.

Но не все владельцы идут на уступки — некоторые арендодатели категорически отказывают в снижении стоимости, аргументируя свою позицию тем, что на место одной сети всегда придет другая, рассказал Пушкин.

Некоторые собственники убеждены в якобы высокой маржинальности аптечного сегмента.

«Они не верят, что аптечные продажи падают. Здесь важно показать экономику — объяснить собственнику, что мы не пытаемся сохранить прибыль за его счет», — пояснил Кубанев.

Необходимость в скидках он объясняет широтой товаропроводящей цепочки аптечного сегмента. «Помещение — это лишь часть затрат. Аптечный бизнес формирует и выплачивает зарплаты, платит налоги и обеспечивает население лекарствами. Аптеки поддерживают и обслуживающие организации — охрану, услуги связи и т.д. Наш сегмент — это глобальная история, которая кормит ряд других бизнесов», — пояснил эксперт.

При этом политика сетей — не навязывать льготы силой, отметил он. «Мы просим собственников по возможности пойти навстречу. Кризис должен объединить людей — позиция силы здесь не сработает. Каждый сам за себя — нерабочая стратегия», — заявил Кубанев.

Руслан Мавлиханов

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