Индустриальным партнером «Вектора» по разработке вакцины от COVID-19 стал BIOCAD

Биотехнологическая компания BIOCAD и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) подписали соглашение о совместной работе над вакциной на основе rVSV против вируса COVID-19. Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. Соглашение о сотрудничестве подписано Дмитрием Морозовым (BIOCAD) и Ринатом Максютовым (Вектор). По свидетельству сторон, вакцина показала свою перспективность в ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов.

Согласно соглашению, биотехнологическая компания BIOCAD как индустриальный партнер проекта берет на себя расходы и организационные усилия, связанные с проведением клинических исследований rVSV-вакцины, созданием технологии выпуска препарата и самим производством. Сейчас для работы над вакцинами выделены три исследовательские группы, в которых работают более 80 человек самых разных специализаций: от генной инженерии и вирусологии до химии и биоинформатики. Такой подход обеспечивает полный набор специалистов, необходимых для всех этапов работы над препаратом, включая производство и клинические испытания.

«Мы давно находимся в научной коллаборации с новосибирским «Вектором», — рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD, — и сейчас выступаем индустриальным партнером проекта по разработке rVSV-вакцины. Мы рады обеспечить нашим партнерам промышленный выпуск, когда пройдут клинические исследования. По моему убеждению, сегодня мы должны объединять свои интеллектуальные усилия».

«Я положительно оцениваю сотрудничество между научным центром и одной из самых динамичных отечественных биотехнологических компаний, это сильно сокращает путь от разработки до массовой вакцинации граждан. Нами был изучен мировой опыт по сокращению сроков проведения доклинических и клинических исследований. И думаю, что скорейший запуск производства вакцины — это реальная и достижимая цель», — добавил Ринат Максютов, генеральный директор «Вектора». Планируется, что в уже мае будут получены опытно-промышленные серии для исследований, а в июле начнутся сами клинические исследования.

Напомним, что в настоящее время BIOCAD работает и над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2). Разработки будут проводиться на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. В конце марта компания согласовала с Минздравом РФ сроки и программы доклинической и первой фазы клинической разработки вакцины против коронавируса. Начало клинических исследований ожидается через 4-5 месяцев.

gmpnews