Catalent будет производить вакцину от нового коронавируса, разрабатываемую J&J

Компания Catalent, Inc. и подразделение Johnson & Johnson – компания Janssen объявили о сотрудничестве, которое позволит использовать производственные мощности Catalent Biologics для подготовки к крупномасштабному коммерческому производству ведущего кандидата-вакцины против нового коронавируса, разрабатываемого компанией Johnson & Johnson. Производство будет осуществляться на предприятии в Блумингтоне (штат Индиана, США), сообщается на официальном сайте компании Catalent.

Сотрудничество предусматривает совместные инвестиции для ускорения и быстрого наращивания сегрегированных производственных мощностей для обеспечения специализированного производства вакцины. В рамках данного соглашения, Catalent планирует нанять около 300 дополнительных сотрудников, начиная с июля 2020 года, чтобы обеспечить готовность к работе и график производства в режиме 24×7 к январю 2021 года.

Ультрасовременное предприятие Catalent, площадью в 81,29 квадратных метров, в Блумингтоне обладает необходимым опытом в области стерильных препаратов, включая разработку и производство лекарственного средства, а также возможность наполнять/ готовить лекарственное средство для жидких и лиофилизированных флаконов, предварительно заполненных шприцев и картриджей, включая первичную и вторичную упаковки.

Расширение производства будет включать использование двух новых высокоскоростных машин, в том числе линии розлива флаконов Optima и картонажа с верхней загрузкой Dividella NeoTOP® 1604. В дополнение к площадке в Блумингтоне, у компании Catalent Biologics имеются подразделения в Брюсселе (Бельгия) и Ананьи (Италия), которые занимаются производством и упаковкой стерильных лекарственных препаратов, а также дополнительные мощности в Соединенных Штатах и ​​Европе для производства белков, вирусных векторов для генной и клеточной терапии, а также производство предварительно заполненных шприцев.

gmpnews