Вслед за ростом цен на перевозку субстанций, могут вырасти цены и на лекарства

Цены на активные фармацевтические субстанции (АФС) и выпускаемые из них лекарственные препараты могут увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку активных ингредиентов, об этом сообщают исполнительный директор фармкомпании «Нанолек» Максим Стецюк и президент производителя фармсубстанций «Активный компонент» Александр Семенов.

Как передает ПРАЙМ со ссылкой на «Ведомости», российские фармкомпании используют в производственном процессе практически 80% импортных субстанций. По данным аналитической компании RNC Pharma® на 12 марта, 51,7% из них — китайские, 26% — индийские, оставшиеся 22,3% — европейского и российского производства.

По словам Александра Семенова, цены на перевозку субстанций и лекарств выросли в 5-6 раз из-за практически полного прекращения пассажирского авиасообщения на фоне коронавируса. Ранее глава «Активного Компонента» прокомментировал порталу «Новости GMP» ситуацию с поставкми и в целом с производством фармсубстанций:

«Исчезновение с рынка продуктов и целых групп препаратов из-за локдауна в Китае сильно бьёт по национальной безопасности всех стран. Ситуация с COVID-19 показала, насколько рискованно и неразумно сосредотачивать все мощности по производству важных компонентов в одном месте. Мы перестраховались, сделав значительные запасы активных фармингредиентов перед новым годом. Мы переключились на альтернативных поставщиков интермедиатов с Ближнего Востока и Латинской Америки. На каждую позицию субстанций у нас 1-2 резервных поставщика, и это выручает. Я считаю, что нашей стране стратегически важно самой производить определённые субстанции. Нужно создавать глобальную программу (как минимум пятилетнюю) по созданию технологической цепочки. Выпускать все фармсубстанции – это утопия, но выделить стратегический пул субстанций и подстроить под них эти цепочки – более чем разумная идея. Текущий кризис с поставками это показывает. Чтобы решить вопрос, важна государственная поддержка».

По словам Максима Стецюка со ссылкой на данные World Courier, тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5% из-за сократившегося из-за пандемии коронавируса числа рейсов. Цены на транспортировку субстанций увеличились вдвое: с 6 до 12 долларов за 1 кг. Рост издержек на логистику, падение курса рубля и дефицит сырья из-за пандемии сильно влияют на стоимость субстанций, а это значит, что цена лекарств для потребителей вырастет, отметил он, уточнив, что речь идет об отпускных ценах в аптеках, так как по госконтрактам они зафиксированы.

Гендиректор управляющего курганским «Синтезом» и ставропольским «Биокомом» Фарм-центра Сергей Клыков говорит о подорожании перевозки и индийских субстанций – до 18 долларов за килограмм, хотя раньше это стоило 3-4 доллара. На 10-15% дорожают и автомобильные перевозки.

Эксперты отмечают, что рост себестоимости производства может привести к повышению цен на лекарственные препараты в аптеках. Здесь можно добавить, что речь идет только о коммерческом рынке лекарств, поскольку по госконтрактам цены зафиксированы.

Директор по развитию RNC Pharma® Николай Беспалов также обращает внимание, что отпускная цена может вырасти, но не кардинально и то, только на те лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Ведь авиатранспортом обычно перевозятся небольшие партии дорогостоящих субстанций и готовых лекарств, например, для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. А когда идёт перевозка субстанций партиями в сотни тонн, то отпускная цена лекарств может вырасти соразмерно инфляции или чуть выше.

gmpnews