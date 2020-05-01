«Озон» и «Биотики» вышли на рынок ОАЭ

Российские фармкомпании «Биотики» и «Озон» получили регистрации производителей Минздрава Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволят им поставлять в эту страну препараты собственного производства. Предприятия рассчитывают, что выход на рынок ОАЭ обеспечит им широкую экспансию на Ближнем Востоке.

О выходе МНПК «Биотики» и компании «Озон» на рынок ОАЭ «Новостям GMP» рассказали представители самих компаний. Эту информацию подтвердил гендиректор компании, резидента ОАЭ AlKenz Pharmaceutical Products LLC Мустафа Кхалаф, сопровождавший процесс регистрации производителей в стране. По словам собеседников «Новости GMP», разрешительный документ позволит компаниям поставлять на этот рынок лекарственные препараты собственного производства, впоследствии зарегистрировав их в ОАЭ.

«Мы давно к этому шли, планировали регистрацию на рынке ОАЭ последние полгода. Следующий шаг – регистрация конкретных лекарственных препаратов. Это очень интересный рынок, как по объему, так и с точки зрения внимания, которое на нем уделяется здравоохранению. У нас есть инновации, и мы готовы принести их на эту территорию», — говорит представитель компании «Биотики».

По словам главного исполнительного директора «Озон Фармацевтика» Андрея Горшкова, сертификация на рынке ОАЭ является для производителя важной, поскольку «многие другие страны Ближнего Востока ориентируются на решения ОАЭ в этой области». «Цель сертификации – усиление позиций на переговорах с другими странами арабского Ближнего Востока», — уточнил он.

Ближний Восток считается одной из наиболее перспективных территорий для экспорта российской фармпродукции. Как показал анализ «Новости GMP», основанный на опросе крупнейших российских фармпроизводителей, этот регион имеет самый высокий индекс привлекательности среди компаний, которые только изучают возможности экспорта своей продукции за пределами СНГ.

По данным RNC Pharma®, объем экспорта лекарственных препаратов из России в страны Ближнего Востока в первых трех кварталах 2019 года составил 593 млн рублей, однако почти 99% этого объема заняли поставки в Судан, Ирак и Сирию. Лидерами продаж в этом регионе стали Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, компании «Биокад» и «Микроген».

Объем экспорта в ОАЭ российских препаратов до сих пор был незначительным, например, за первые три квартала 2019 года он составил около 1,6 млн рублей. Регистрация на этой территории сразу двух российских производителей позволит значительно увеличить объем продаж российских лекарств в этой стране.

Мустафа Кхалаф, генеральный директор AlKenz Pharmaceutical Products LLC:

«Мы начали работу с МНПК «Биотики» в октябре 2019 года, с компанией «Озон» — в ноябре 2019 года, и в марте 2020 года оба предприятия были зарегистрированы в ОАЭ. В среднем регистрация производителя заняла у нас 6 месяцев. Сертификат о регистрации фармпроизводителя в ОАЭ дает компаниям возможность зарегистрировать свои продукты в ОАЭ и вывести их на эмиратский фармацевтический рынок. ОАЭ не является референтной страной в прямом понимании, но высокие требования, предъявляемые Минздравом ОАЭ к фармпроизводителям, и жесткие критерии проверки общеизвестны в арабском мире. Объединенные Арабские Эмираты — хороший трамплин для выхода на рынок стран MENA [Ближний Восток и Северная Африка], так как факт наличия регистрации продукции в ОАЭ и присутствие на рынке этой страны значительно облегчает и ускоряет процедуру регистрации как в странах Персидского залива, так и в остальных арабских странах.

МНПК «Биотики» и «Озон» — первые российские компании, зарегистрированные в ОАЭ. Они обладают достаточно мощным потенциалом, чтобы cоперничать с уже представленными на рынке ОАЭ и Ближнего Востока фармпроизводителями. В продуктовом портфеле компании «Озон» около 300 наименований лекарственных средств в 11 лекарственных формах, производимых в соответствии со стандартами GMP, по оптимальной конкурентноспособной цене при обеспечении высокого качества и безопасности. МНПК «Биотики» производит оригинальные лекарственные средства на основе природных химических соединений, естественных метаболитов, такая продукция всегда интересна фармрынку MENA, где инновационный потенциал локальных производителей низок.

Население стран MENA более 381 млн человек, объем фармацевтического рынка около 45 млрд долларов США, годовой прирост рынка 6-11%, при этом местных производителей очень мало. Российские производители держат высокую планку качества и безопасности, в чем немалую роль сыграла активная и планомерная деятельность российского регулятора и инспектората GMP, компании наращивают свой продуктовый портфель и в целом, производят продукцию по конкурентноспособным ценам, поэтому могут занять свою нишу на фармрынке Ближнего Востока. Для рынка стран MENA особенно интересны инновационные препараты, интересны компании, имеющие ноу-хау. Наиболее востребованы препараты для диабета, сердечно-сосудистой терапии, гастроэнтерологии, офтальмологии, онкологии».

gmpnews