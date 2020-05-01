С января по март 2020 года российские фармпроизводители отгрузили ЛП на сумму 102,6 млрд рублей

Динамика относительно аналогичного периода 2019 г. составила 18%, если проводить расчёты в рублях. Фактически можно констатировать продолжение темпов развития российского фармпрома, которые фиксировались по итогам 2019 г. К сожалению, натуральная динамика при расчёте в упаковках особыми достижениями пока не отмечена, с начала года было произведено порядка 1 млрд упак., это всего на 0,2% больше, чем годом ранее. Отгрузки предприятий в минимальных единицах дозирования (МЕД) составили 18,6 млрд шт. Причём динамика в МЕД значительно лучше, здесь мы фиксируем прирост на уровне 8,2%,

На фоне эпидемии коронавируса и целого ряда других событий, как в отношении макроэкономики, так и регуляторного плана, помесячная динамика отгрузок российских производителей в текущем году несколько отличалась от прошлогодней, в частности на март 2020 г. пришёлся заметный всплеск натурального объёма производства, который существенно опережал как показатели февраля 2020 г. (+27%), так и марта прошлого года (+14%). При этом долгосрочная динамика в рублях была весьма умеренной, а относительно февральских значений так и вовсе фиксировался спад. Собственно на март пришлось сразу несколько волн ажиотажного спроса на ЛП, которые происходили на фоне развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 в нашей стране. В основной массе повышенный спрос касался продукции стоимостью ниже средней, и производители были вынуждены реагировать повышением объёмов отгрузок.

А вот ставшую уже привычной ситуацию в отношении разнонаправленной динамики по Rx и ОТС препаратам в текущем году пока не смогла изменить даже эпидемия вместе со всеми волнами ажиотажного спроса, объём отгрузок рецептурных препаратов в упаковках вырос по отношению к 1 кв. 2019 г. на 7,8%, безрецептурные при этом потеряли 5%.

В топ-15 производителей Rx препаратов максимальную натуральную динамику продемонстрировал «Мосфарм», за год отгрузки предприятия в упаковках выросли более чем в 17 раз. Динамику обеспечили инфузионные растворы Натрия хлорид и Глюкоза. Второй с точки зрения натуральной динамики результат продемонстрировал «Вертекс», относительно 1 кв. 2019 г. компания нарастила отгрузки на 64%. Здесь отличились такие препараты как: Клей БФ (рост в 5 раз), Левофлоксацин (в 4,4 раза) и Азитромицин (в 2,4 раза). Минимальные темпы роста отгрузок пока демонстрирует «Гротекс», здесь -26%. В лидерах падения всё тот же Натрия хлорид и Глюкоза.

Что касается группы безрецептурных препаратов, то тут в числе топовых компаний-производителей максимальные темпы роста зафиксированы по компании «Славянская аптека», за год производитель увеличил поставки в 4 раза (в упаковках). Показатель был достигнут за счёт увеличения производства Нафтизина. Второй результат показал «Уралбиофарм», компания нарастила отгрузки на 65%. Максимальный рост показали отгрузки активированного угла (рост в 2,1 раза), второй результат показал цитрамон (+94%). Минимум по ОТС препаратам показал «Фармстандарт», за год -38%. Отгрузки Арбидола, кстати, выросли в 2,4 раза, но по ряду других важных брендов компании фиксировался спад.

gmpnews