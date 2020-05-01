Научно-исследовательский проект объединил «АстраЗенеку», «Кристеру» и Университет Квинсленда

«АстраЗенека» объявила о начале совместного проекта с компанией «Кристера» (Россия) и Университетом Квинсленда (Австралия). Проект, основанный на успешном опыте сотрудничества «АстраЗенека» c исследовательской группой под руководством профессора Elizabeth Gillam (Элизабет Гиллам) из Университета Квинсленда, направлен на кристаллизацию изоферментов предкового цитохрома P450 для использования в качестве биокатализаторов в ходе исследования и разработки лекарственных препаратов. Получение кристаллов для экспериментальной расшифровки 3D-структур этих предковых ферментов позволит сравнить их со структурами ферментов человека и визуализировать особенности, определяющие их термостабильность, каталитическую активность и субстратную специфичность.

«Кристера» ‒ один из шести победителей конкурса «АстраЗенека» — Сколково Startup Challenge 2018, акселерационной программы, которую «АстраЗенека» реализует совместно с Фондом «Сколково». Новое научное сотрудничество является результатом плодотворного партнерства между российским научно-исследовательских хабом Health Innovation Hub и командой направления «Исследования и оценка сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и обмена веществ» (CVRM) компании «АстраЗенека», возглавляемой доктором Ratan Bhat (Ратаном Бхатом).

Сотрудничество осуществляется в рамках международной экосистемы научно-исследовательских хабов Health Innovation Hubs под управлением «АстраЗенека» для создания интегрированных научных платформ на основе местных медицинских хабов по всему миру. Научно-исследовательские хабы развивают исследовательский потенциал на рынках с учетом локальных потребностей и укрепляют приверженность «АстраЗенека» обязательствам по созданию и усилению партнерских связей в рамках новых биомедицинских кластеров для того, чтобы стимулировать инновации, расширять доступ к здравоохранению и улучшать результаты терапии на благо общества и пациентов.

«Мы активно участвуем в развитии российской науки и инновационного предпринимательства, находясь в постоянном поиске перспективных идей и передовых научных решений для изменений к лучшему жизней миллионов пациентов. Имея большой опыт в продвижении научных инициатив, мы стремимся предоставить широкий спектр возможностей и ресурсов, а также содействовать инновационному сотрудничеству для обмена экспертизой и данными. Этот проект станет одним из первых примеров успешного сотрудничества международного уровня с участием местных компаний, научно-исследовательских хабов Health Innovation Hubs, что может привести к прорывным решениям в области здравоохранения», － утверждает Александр Беденков, вице-президент «АстраЗенека», медицинский директор региона «Международные рынки».

gmpnews