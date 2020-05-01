Gedeon Richter покупает у Mycenax актив за $16,5 млн — биоаналог тоцилизумаба

Компания Gedeon Richter объявила о заключении соглашения с компанией Mycenax Biotech о покупке у неё актива, связанного с биоаналогом тоцилизумаба для лечения ревматоидного артрита.

В соответствии с соглашением, Gedeon Richter получает мировые права на разработку, производство и коммерциализацию биоаналога. Весь актив включает в себя: клеточные линии, права интеллектуальной собственности, технологические ноу-хау и данные, полученные Mycenax.

Стороны договорились, что оплата по сделке будет совершаться Gedeon Richter четырьмя траншами и составляет 16,5 млн долларов. Со стороны венгерской компании уже внесена предоплата в размере 2 млн долларов за исключительные права на переговоры, а при подписании будет оплачено ещё 3 млн долларов в качестве аванса.

Ожидается, что продукт появится на рынках Европейского Союза, Канады, Австралии и Японии в течение 2025 года.

Тоцилизумаб – препарат на основе моноклональных антител, ингибирует рецепторы ИЛ-6, применяется при лечении ревматоидного артрита. Продукт также одобрен для лечения детского ювенильного идиопатического артрита, системного ювенильного идиопатического артрита, гигантоклеточного артериита и синдрома высвобождения цитокинов, вызванного клетками CAR-T. Доступен как в подкожных, так и внутривенных формах выпуска.

Необходимо отметить, что тоцилизумаб включен в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции как для взрослых, так и для детей. Препарат входит в группу препаратов упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19.

gmpnews