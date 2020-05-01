Госзакупки лекарств в первом квартале 2020 года выросли на 61%

В первом квартале 2020 года российский фармацевтический рынок вырос на 28%. Государственный сегмент продолжает быть драйвером роста. По итогам 2019 года госзакупки лекарств выросли на 33%, в первом квартале 2020 года – на 61% к итогам первого квартала 2019 года.

Согласно данным AlphaRM, розничный сегмент в первом квартале вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За последние три года это самый большой прирост за первые три месяца года: в 2019 году он был в 11%, в 2018 – +8%, рассказали аналитики AlphaRM на веб-семинаре «Что изменил апрель 2020?».

Госзакупки не сбавляют темпа

По словам генерального директора AlphaRM Анны Ермолаевой, на росте госзакупок сказался, в том числе, эффект базы. Дело в том, что в начале 2019 года резко – на 139% по сравнению с началом 2018 года – выросло количество несостоявшихся аукционов. В текущем году ситуация спокойная, объем несостоявшихся закупок вырос на 20%, но отмененные аукционы, по словам Ермолаевой, быстро объявляются вновь.

В первом квартале государство заключило с поставщиками контракты на поставку лекарств на сумму 147 млрд руб. Закупки препаратов, которые временно рекомендованы Минздравом для лечения COVID-19, большой роли не сыграли, их сумма составила всего два миллиарда рублей.

Наибольший рост зафиксирован по региональным и федеральным целевым программам (+289%), закупки клиник выросли на 57%, льготное лекарственное обеспечение – на 47%.

Среди производителей, поставляющих лекарства для государства, на первом месте в первом квартале 2010 года «Фармстандарт», с четвертой на вторую строчку поднялся «Биокад», на третьем месте – Sanofi.

Не рост, а перераспределение

Аптечный рынок вырос как в деньгах (на 17%), так и в упаковках (на 14%). «Такого мы давно не видели», – отметила Анна Ермолаева. Если по итогам 2019 года розница выросла за счет Rx-препаратов (+24%), ОТС-сегмент сократился (-2%), то в первом квартале текущего года оба сегмента выросли примерно одинаково: рецептурный — на 17%, безрецептурный – на 16%. «Rx-лекарства люди покупали впрок, опасаясь, что их покупка будет затруднена из-за самоизоляции, а также из-за резкого скачка валютных курсов, на ОТС- препараты был спрос из-за эпидемии», – полагает директор AlphaRM.

По данным компании, ажиотажный спрос был на противовирусные препараты, антисептики, парацетамол. При этом видимой дефектуры каких-либо препаратов в данных аналитиков нет.

Как рассказал управляющий собственник АС «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, с наличием того или иного препарата проблем у аптек нет, а если и была нехватка, то временная. «В связи с выросшим спросом своевременность поставок не всегда могли обеспечить дистрибьюторы, были задержки на 3—6 дней. На пике роста продаж дефектура могла составлять 17%, сейчас она уже 7%, нормальным уровнем я считаю 5%», – пояснил генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов.

Кроме того, не всегда аптеки готовы были покупать препараты по той цене, которую предлагали поставщики. Участники аптечного бизнеса вспоминают, что в прошлый валютный кризис они закупали лекарства у дистрибьюторов по высокой цене, а впоследствии их цена снижалась, остатки дорогого товара аптеки вынуждены были продавать почти себе в убыток.

Участники веб-семинара отметили, что ажиотажный спрос в аптеках, зафиксированный в марте, значимой прибавки по итогу года не даст, так как впоследствии участники рынка ожидают спад покупательской активности. Руководители аптечных сетей уже почувствовали эту тенденцию в апреле.

Елена Калиновская

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