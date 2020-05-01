Минздрав продлил на год срок действия квалификационных категорий

Приостановить проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников на получение квалификационной категории до 1 января 2021 года предписывает приказ министра здравоохранения Михаила Мурашко № 394 н от 30 апреля. Тем, у кого документ о присвоении категории, истекает в период с 1 февраля 2020 по 1 января 2021 года, его продлят на 12 месяцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия сертификатов или свидетельств об аккредитации фармспециалистов, если срок годности документа истекает или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

pharmvestnik