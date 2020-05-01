«Биокад» профинансирует производство противокоронавирусной вакцины «Вектора»

Фармкомпания «Биокад» заключила соглашение с ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора о совместной работе над вакциной против COVID-19. «Биокад» как индустриальный партнер «Вектора» берет на себя расходы по проведению клинических исследований вакцины, созданию технологии выпуска препарата и самого производства. Фармкомпания «Биокад» заключила соглашение с ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора о совместной работе над вакциной против COVID-19. «Биокад» как индустриальный партнер «Вектора» берет на себя расходы по проведению клинических исследований вакцины, созданию технологии выпуска препарата и самого производства.

«Вектор» первым начал работать над прототипами вакцины против нового коронавируса. Сейчас этой разработкой заняты три исследовательские группы, в которых заняты более 80 разнопрофильных специалистов. В мае планируется получить опытно-промышленные серии препарата, в июле – начать клинические исследования.

«Вектор» в общей сложности работает с шестью прототипами вакцин, еще три вакцины в разработке у других фармкомпаний, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня есть возможность этот процесс ускорить – по поручению президента вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», – сообщила главный санитарный врач.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая упростить порядок и сократить срок проведения доклинических, клинических исследований и регистрации вакцин от опасных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Кроме того, «Биокад» работает и над собственным прототипом вакцины. В конце марта компания согласовала с Минздравом сроки и программы доклинической и первой фазы клинических испытаний, которые могут начаться через 4-5 месяцев.

«Биокад» также испытывает свою разработку от ревматоидного артрита левилимаб на эффективность у пациентов с тяжелым течением COVID-19.