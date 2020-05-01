ФНС: незарегистрированные в РФ «противовирусные» медизделия могут получить льготу по НДС

Федеральная налоговая служба (ФНС) допустила применение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% для незарегистрированных в РФ медизделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Льгота распространяется на одноразовые медизделия – халаты, костюмы из нетканых материалов и другие средства индивидуальной защиты, – зарегистрированные в стране-производителе и попадающие в льготную номенклатуру МИ, утвержденную профильным постановлением Правительства РФ №688. Федеральная налоговая служба (ФНС) допустила применение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% для незарегистрированных в РФ медизделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Льгота распространяется на одноразовые медизделия – халаты, костюмы из нетканых материалов и другие средства индивидуальной защиты, – зарегистрированные в стране-производителе и попадающие в льготную номенклатуру МИ, утвержденную профильным постановлением Правительства РФ №688.

Как сообщается в письме ФНС от 23 апреля 2020 года №СД-4-3/6930@, ведомство рассмотрело поступившее к ней обращение о возможности применения налоговой ставки НДС в размере 10% по операциям реализации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Учитывая то, что для медицинских изделий, указанных в пункте 10 постановления №430, установлен особый порядок обращения на территории Российской Федерации, налоговая ставка НДС в размере 10% может применяться при реализации незарегистрированных в Российской Федерации медицинских изделий одноразового использования при условии соблюдения положений абзаца 2 пункта 10 постановления №430 и при наличии такого медицинского изделия в перечне, утвержденном постановлением № 688», – сообщается в письме.

В связи с распространением COVID-19 Правительство РФ в начале апреля 2020 года своим постановлением №430 разрешило введение в оборот и использование без регистрации в РФ ряда медизделий одноразового использования – перчаток, медицинских масок, халатов, респираторов, бахил, но при наличии регудостоверения в стране-производителе. При этом поставщик должен в течение 3 рабочих дней со дня ввоза незарегистрированных медицинских изделий направить в Росздравнадзор сведения о сериях и партиях, количестве, заводском номере, дате производства, сроке годности и адресе места хранения ввезенных медизделий. Если МИ не будут использованы до 31 декабря 2020 года, то с наступлением 2021 года ввезенные по льготным правилам медизделия подлежат уничтожению.