Снят запрет на вывоз медицинских масок из России

Правительство РФ признало утратившим силу свое постановление, запрещающее вывозить из страны медицинские маски, респираторы, медицинские костюмы, халаты и другие средств индивидуальной защиты, а также средства для дезинфекции дыхательного оборудования. Запрет был введен в начале марта для «защиты интересов российских граждан» в условиях пандемии коронавируса.

Отмененное постановление появилось в момент дефицита СИЗ и других медизделий, необходимых для борьбы с COVID-19. Запрет должен был действовать до 1 июня.

По мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, запас масок сегодня достигает 20 млн штук. В апреле, по данным ведомства, российские предприятия произвели около 138,5 млн масок, еще 105 млн поставили из Китая.

«По сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно», – говорил в конце апреля президент Владимир Путин, подчеркнув, что «дефицит по ряду позиций сохраняется». Путин поручил Минпромторгу РФ продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство.

Фонд развития промышленности ранее начал выдавать займы предприятиям, выпускающим продукцию для борьбы с распространением коронавируса, включая СИЗ. Например, входящая в ГК «Ростех» корпорация «Росхимзащита» в Тамбовской области произведет 100 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов. На это ФРП выделили 489 млн рублей. Справиться с функциями единственного поставщика масок в медучреждения «Росхимзащита» однако не смогла. В середине апреля правительству пришлось на время снять с компании этот статус.

На 4 мая в России выявлено 145,3 тысячи заболевших COVID-19, 18 тысяч человек выздоровели, 1 356 пациентов скончались.