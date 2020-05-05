Правительство распространило правило «третий лишний» на всю медицинскую мебель

Согласно постановлению Правительства РФ №617 от 30 апреля 2020 года, действие правила «Третий лишний» распространено на медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ее составные части. Ранее под ограничение иностранной продукции на рынке госзаказа попадали только медицинские функциональные кровати. Согласно постановлению Правительства РФ №617 от 30 апреля 2020 года, действие правила «Третий лишний» распространено на медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ее составные части. Ранее под ограничение иностранной продукции на рынке госзаказа попадали только медицинские функциональные кровати.

Соответственно, заявка поставщика медицинской мебели иностранного производства будет отклоняться, если на торги выйдут еще два участника с продукцией из стран ЕАЭС.

Также в обновленный перечень попали протезы, ортопедические изделия и их составные части, включая стельки, бандажи и туторы верхних и нижних конечностей.

Проект постановления, дополняющего список «Третий лишний» 18 наименованиями медицинских изделий, был разработан Минпромторгом РФ в октябре 2019 года. Тогда ведомство предлагало расширить список МИ, попадающих под протекционистское правило, за счет компьютерных томографов, аппаратов альфа-, бета- и гамма-излучения, терапевтического оборудования, дыхательных аппаратов, медицинских светильников, инструментов и мебели, часть медицинской номенклатуры при этом дублировалось с действующим ПП №102 от 5 февраля 2015 года.

В финальной версии документа перечень сократился вдвое – до девяти позиций.