Правительство распространило правило «третий лишний» на всю медицинскую мебель

Соответственно, заявка поставщика медицинской мебели иностранного производства будет отклоняться, если на торги выйдут еще два участника с продукцией из стран ЕАЭС.
Также в обновленный перечень попали протезы, ортопедические изделия и их составные части, включая стельки, бандажи и туторы верхних и нижних конечностей.
Проект постановления, дополняющего список «Третий лишний» 18 наименованиями медицинских изделий, был разработан Минпромторгом РФ в октябре 2019 года. Тогда ведомство предлагало расширить список МИ, попадающих под протекционистское правило, за счет компьютерных томографов, аппаратов альфа-, бета- и гамма-излучения, терапевтического оборудования, дыхательных аппаратов, медицинских светильников, инструментов и мебели, часть медицинской номенклатуры при этом дублировалось с действующим ПП №102 от 5 февраля 2015 года.
В финальной версии документа перечень сократился вдвое – до девяти позиций.
Фото: earth-chronicles.ru