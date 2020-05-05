Предложен ряд мер для поддержки лекарств стоимостью до 100 рублей

Антимонопольное ведомство России предложило ряд мер для поддержки лекарственных препаратов стоимостью до 100 рублей, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Напомним, что российские фармпроизводителя неоднократно указывали на то, что производство лекарственных средств нижнего ценового сегмента становится нерентабельным, поскольку цены на некоторые препараты из перечня ЖНВЛП были зарегистрированы ещё в 2010 году, а тогда основой для регистрации послужили заниженные цены реализации за второе полугодие 2009 года, сложившиеся в условия экономического кризиса. Помимо этого, за прошедший период практически в два раза вырос курс основных валют. К тому же, ежегодной размер индексации не может уже покрывать постоянно растущие издержки производителей, особенно в условиях растущих цен на сырье и материалы, а сейчас к этому прибавляются и цены на перевозку фармацевтических субстанций.

«На самом деле, проблема нерентабельности производства препаратов нижнего ценового сегмента назрела уже давно и носит системный характер. Она непосредственно связана с регистрацией цен на низкой экономической базе в 2010 году, последовавшим в 2014 году изменением курса рубля и системным неприменением участниками рынка ежегодных индексаций на уровень инфляции, — прокомментировал ситуацию Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России. – Сейчас наша главная задача – минимизировать риск дефицита этих препаратов».

В этой связи ФАС России считает целесообразным внести изменения в Правила перерегистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП в части уточнения правил перерегистрации цен на препараты нижнего ценового сегмента. В частности, предложения ФАС России заключаются в введении обязательной перерегистрации цен на воспроизведённые препараты на основе индикативных параметров, а также в предоставлении возможности индексации для некоторых дженериков.

В то же время ФАС России считает, что пока текущие колебания курса валют не должны отразиться на стоимости ЖНВЛП. Этому будут способствовать, в том числе, меры, предпринимаемые Правительством РФ, которые позволили создать определённый накопительный запас прочности.

Согласно направленному в адрес Правительства РФ письму «О поддержке производителей лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента», подписанного главой ФАС России Игорем Артемьевым, антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность реализации следующих системных мер:

1. Внесение изменений в Правила обязательной перерегистрации в 2019 — 2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865, предусматривающих перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на все воспроизведенные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента (до 100 рублей), в отношении которых имеются референтные лекарственные препараты, в соответствии с подпунктом «в» пункта 25 Правил, то есть без учета ранее зарегистрированных предельных отпускных цен.

Такая мера позволит устранить необоснованное конкурентное преимущество вновь регистрируемых воспроизведенных лекарственных препаратов по отношению к лекарственным препаратам, цены на которые зарегистрированы до изменений в законодательство, предусматривающих преференции для лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента, и в то же время позволит сохранить установленный верхний уровень цен по лекарственному препарату в рамках международного непатентованного наименования.

2. В отношении воспроизведенных лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (до 100 рублей), у которых отсутствуют референтные лекарственные препараты или цены на которые не зарегистрированы, предоставление на основании заявлений владельцев или держателей регистрационных удостоверений возможности индексации на размер накопленной неиспользованной инфляции за период, прошедший с момента их регистрации, с учетом размера средневзвешенных цен отпуска/ввоза за 3 месяца, предшествующих дате подачи заявления.

Такая мера позволит всем производителям лекарственных препаратов воспользоваться одинаковым уровнем инфляции.

gmpnews