Подписано новое соглашение в плане производства ДНК-вакцины против COVID-19

Совместное предприятие Gedeon Richter Plc. и Helm AG – компания Richter-Helm Biologics, созданная для разработок и производства в сфере микробной биотехнологии, объявила о заключении соглашения с американской компанией INOVIO, об этом сообщается на официальном сайте Gedeon Richter.

Данное соглашение является расширением ранее созданного производственного партнерства с целью создания крупномасштабного производства экспериментальной ДНК-вакцины против COVID-19 (INO-4800), разработанной INOVIO. Вакцина INO-4800 в настоящее время проходит клинические испытания фазы I в США, и потенциально может перейти к исследованиям эффективности фазы 2/3 уже этим летом.

Отмечается, что INOVIO сотрудничает с Richter-Helm BioLogics с 2014 года. INOVIO наладила коммерческое производство плазмид (для дальнейшего использования в ДНК-препаратах) на мощностях Richter-Helm BioLogics, используя технологию производства, разработанную компанией VGXI, Inc. Указанная технология уже продемонстрировала свою эффективность в предыдущих проектах.

На данный момент INOVIO собрала глобальную коалицию ученых-исследователей, партнеров и спонсоров для быстрого продвижения вакцины INO-4800.

По словам руководства Gedeon Richter, «это соглашение укрепляет позицию Richter-Helm Biologics, как профессиональной и надежной организации по разработке и производству биотехнологических препаратов, с использованием микроорганизмов и является примером неизменной приверженности Gedeon Richter к усилению возможностей в сфере биофармацевтических препаратов».

Стоит отметить, что в буквально накануне, компания Gedeon Richter объявила о заключении соглашения с компанией Mycenax Biotech о покупке у неё актива, связанного с биоаналогом тоцилизумаба для лечения ревматоидного артрита.

В соответствии с соглашением, Gedeon Richter получает мировые права на разработку, производство и коммерциализацию биоаналога. Весь актив включает в себя: клеточные линии, права интеллектуальной собственности, технологические ноу-хау и данные, полученные Mycenax.

gmpnews