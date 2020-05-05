Десять сотрудников «Эвалара» госпитализированы с COVID-19

На фармацевтическом предприятии «Эвалар» (Бийск, Алтайский край) выявлено 10 сотрудников (по данным на 29 апреля), с лабораторно подтверждённым заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщают «Вести.Алтай» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

На данный момент все работники предприятия с COVID-19 госпитализированы в инфекционный стационар, ещё 30 сотрудников, имевших контакт с больными, отстранили от работы. Им и членам их семей выданы постановления о самоизоляции. На самом предприятии проведена дезинфекция.

Роспотребнадзор также рекомендовал предприятию запретить перемещение работников между производственными помещениями, минимизировать число сотрудников в смену, обеспечить между ними социальную дистанцию не менее одного метра, максимально исключить использование общественного транспорта при доставке специалистов на работу и исключить сокрытие фактов острого респираторного заболевания работников.

Руководство «Эвалара» уже усиливает противоэпидемические мероприятия на заводе: вводятся усиленные санитарные протоколы, запущена автоматическая система обеззараживания воздуха на производственных участках.

«ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА В ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА НА ПЕРИОД С 1 ПО 18 МАЯ, ОСТАНУТСЯ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ЦЕХА ПО ВЫПУСКУ АНТИСЕПТИКОВ, ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ВИТАМИНОВ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАНЕТСЯ РАБОТАТЬ, БУДЕТ УЖЕСТОЧЕН МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОЧЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19», — ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ В «ЭВАЛАРЕ».

Ранее сообщалось, что «Эвалар» переоборудовал производственные линии под выпуск антисептических средств, которые необходимы в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Спиртосодержащие антисептики выпускаются в трех формах: антисептические спреи, гели-санитайзеры, и растворы.

gmpnews