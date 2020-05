Lonza может произвести первые партии мРНК-вакцины от коронавируса уже в июле В РФ зарегистрирована тест-система на антитела к новой коронавирусной инфекции » COVID-19 повысил уровень признания препаратов традиционной китайской медицины Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в глобальной борьбе против COVID-19 укрепилось доверие к препаратам традиционной китайской медицины (ТКМ). И это факт, подтвержденный реальными цифрами и данными, однако представители фармотрасли Китая говорят и о трудностях, которые ещё предстоит преодолеть. Так, по информации интернет-издания China Daily, China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd, дочерняя компания Sinopharm Group, передала на безвозмездной основе препараты ТКМ на сумму 400 000 юаней ($56 800), чтобы помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Италии и Франции. Компания Tongjitang (Guizhou) Pharmaceutical Co Ltd, ещё одно подразделение Sinopharm, пожертвовало Франции две партии профилактических средств ТКМ на общую сумму 135 000 юаней ($19 115). Предприятием Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical были переданы капсулы Lianhuaqingwen на сумму 1,78 млн юаней ($252 035), чтобы помочь Ираку в профилактике и борьбе с COVID-19. Отмечается, что Lianhuaqingwen – комплексное растительное лекарственное средство, которое доказало свою эффективность при лечении COVID-19. В то же время Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd пожертвовала 4 000 доз ТКМ в Сингапур и Торонто. Сеулу было передано 20 000 доз «холодных гранул». По мнению экспертов, TКM оказывает положительный эффект на протяжении всего периода профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Так по данным Национальной комиссии здравоохранения (National Health Commission) на конец марта, из 91,5 процентов подтвержденных случаев COVID-19, которые использовали лечение ТКМ в сочетании с западной медициной, эффективные показатели лечения наблюдались у более 90 процентов пациентов. В конце марта капсулы Lianhuaqingwen компании Yiling получили разрешение на регистрацию от Министерства здравоохранения Таиланда, что позволило компании продавать продукцию на тайском рынке. Ранее этот же препарат получил разрешение на маркетинг в Бразилии, Индонезии, Канаде, Мозамбике и Румынии. Однако, отмечают представители фарминдустрии Китая, экспорт ТКМ в качестве средства профилактики и борьбы с инфекциями не обошелся без трудностей. Отраслевые эксперты отметили, что в некоторых странах, где TКМ не признана национальными регуляторами, такие препараты не разрешается использовать в медицинских учреждениях. Именно в этих случаях, пожертвованные фармкомпаниями препараты ТКМ, использовались в качестве профилактического лечения. По словам Чжан Боли (Zhang Boli), академика Инженерной академии Китая, основной причиной трудностей выхода на международный уровень ТКМ является недостаточная инновационность и развитие препаратов. «НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ TCM, КОТОРЫЙ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, КАК МОЖНО СКОРЕЕ. КИТАЙСКИЕ ТРАВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЧИСЛЕНЫ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИТ ИМ ЗАЩИТУ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ». Необходимо также развивать стандартизированное выращивание китайских трав (прим. ред. — речь идет о надлежащей практике культивирования и сбора (‎GACP)‎ лекарственных растений), чтобы обеспечить устойчивые поставки ТКМ и гарантировать качество и безопасность продукции, говорит Чжан. Напомним, что на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует Решение Совета ЕЭК от 26 января 2018 г. №15 «Об утверждении Правил надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения». По словам Чжан Боли, тот факт, что капсулы Lianhuaqingwen были одобрены Министерством здравоохранения Таиланда, является настоящим прорывом для данной отрасли. «Для того, чтобы повысить популярность ТКМ во всем мире, мы должны постоянно прилагать усилия. Теперь, когда ТКМ в сочетании с западной медициной доказал, что эффективность лечения нового коронавируса составляет более 90%, для нас самое подходящее время, чтобы завоевать международный авторитет», – добавил Чжан. И нужно сказать, что Государственный регулятор Китая начал движение в данном направлении. Так, 30 марта было выпущено руководство, в котором указано, что регистрация ТКМ классифицирована на категории: инновационные ТКМ, модифицированные ТКМ, составные препараты – Китайские растительные лекарства. По мнению Чэнь Цяошань (Chen Qiaoshan), медицинского аналитика из пекинской консалтинговой компании Analysys, «с введением более благоприятной политики, сектор ТКМ может найти больше возможностей для развития». gmpnews