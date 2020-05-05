Расходы на транспортировку лекарств в США в среднем выросли на 224%

По данным опроса производителей дженериков, проведенного Ассоциацией доступных лекарственных средств (Association for Accessible Medicines – AAM), стоимость доставки фармацевтических препаратов в Соединенные Штаты резко возросла в результате глобального кризиса, вызванного новым коронавирусом. Опрос производителей дженериков и биоаналогов показал, что расходы на перемещение и транспортировку в среднем выросли на 224%, при этом по крайней мере один производитель сообщил, что расходы на доставку выросли на 413% по сравнению с аналогичными затратами до кризиса. Отмечается, что дженерики составляют 90% всех рецептов, отпускаемых в США.

В результате глобального замедления и ограничений, накладываемых на международные воздушные перевозки в результате пандемии COVID-19, резко сократились количество рейсов авиакомпаний, перевозящих фармацевтические препараты, и доступная грузоподъемность. Обработка заказов в стране, наряду с непредсказуемыми торговыми и экспортными ограничениями, еще больше усугубили трудности с поставками лекарств во время значительно возросшего спроса на лечение.

«Глобальная фармацевтическая экосистема построена на очень сложной цепочке поставок, – говорит Джефф Франсер (Jeff Francer), и.о. генерального директора Ассоциации доступных лекарственных средств, торговой ассоциации, представляющей мировых производителей дженериков. – Несмотря на серьезные проблемы и возросшие расходы на транспортировку необходимых лекарств, производители дженериков и биоаналогов продолжали поставлять их американским пациентам. Тем не менее, этот продолжающийся кризис иллюстрирует важность разработки новых стратегий и политики, которые расширяют цепочку поставок фармацевтических препаратов в США и повышают самообеспеченность нашей страны».

В Ассоциации уточняют, что в условиях пандемии COVID-19 производители дженериков и биоаналогов работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить американским пациентам доступ к необходимым лекарствам и хотя глобальная цепочка поставок фармацевтических препаратов деформировалась из-за невероятного напряжения и спроса, производители для 9 из 10 рецептов, выдаваемых в США, стараются решить эту сложную задачу.

gmpnews