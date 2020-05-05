Lilly и Junshi Biosciences займутся разработкой антител для лечения COVID-19

Компании Junshi Biosciences и Eli Lilly объявили о заключении соглашения о совместной разработке антител в качестве потенциальной профилактики и лечения COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2.

В начале вспышки COVID-19, китайская биофармацевтическая компания Junshi Biosciences, специализирующаяся на разработке и коммерциализации новых методов лечения, одной из первых в отрасли занялась исследованием и разработкой методов для борьбы с COVID-19. Было разработано несколько нейтрализующих вирус антител, при этом уже определен продукт (JS016), готовый к началу клинического испытания, которое должно пройти во втором квартале текущего года.

JS016 представляет собой рекомбинантное полностью человеческое моноклональное нейтрализующее антитело, которое специфично для домена, связывающего рецептор поверхностного белка шипа SARS-CoV-2, и может эффективно блокировать связывание вирусов с рецептором ACE2 поверхности клетки-хозяина. Проект является совместной разработкой Junshi Biosciences и Института микробиологии Китайской академии наук.

По словам руководства Junshi Biosciences, заключение этого соглашения дает компании возможность ускорить клиническую разработку антител к SARS-CoV-2, а с масштабом компании Lilly появляется потенциал для охвата более широкой популяции пациентов с COVID-19 в большем количестве стран и регионов.

«ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В JUNSHI BIOSCIENCES, ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ВЫШЕДШЕЕ В ЛИДЕРЫ АНТИТЕЛО МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИНФЕКЦИИ У ЛИЦ ИЗ ГРУППЫ РИСКА», – ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ ДАНИЭЛЬ СКОВРОНСКИЙ (DANIEL SKOVRONSKY), ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК LILLY И ПРЕЗИДЕНТ LILLY RESEARCH LABORATORIES.

Согласно опубликованной информации, Lilly получит эксклюзивную лицензию на проведение клинических разработок, производство и распространение продукции за пределами Китая. Junshi Biosciences будет держателем прав в КНР.

gmpnews