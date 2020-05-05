В России разработана и воссоздана технология производства фавипиравира

Компания «ПРОМОМЕД», производственной площадкой которой является АО «Биохимик», осуществила мощный фармацевтический рывок – ученые и специалисты предприятия разработали и воссоздали технологию производства на собственной площадке препарата фавипиравир, об этом рассказали проекту «Новости GMP» представители компании.

«Фавипиравир обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус SARS-CoV-2, – комментирует достижение предприятия исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. – Препарат блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме. Данный препарат был разработан в Японии для лечения тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой, в частности вирусом Эбола, а также для борьбы со сложными формами гриппа. Особенностью препарата является то, что к нему практически нет резистентных вирусов. Данное лекарство сохраняет эффективность в течение всего времени эпидемии, что позволяет называть его препаратом надежды или спасения. В настоящий момент по всему миру идут широкие клинические исследования данного лекарства, но мы уже сейчас можем опираться на те данные, которые получаем из КНР. Данный препарат широко применялся при терапии коронавирусной инфекции COVID-19 во многих провинциях Китая. Местные специалисты отмечают высокую эффективность данного препарата, которая существенно снижает время нахождения инфекции в организме – практически до 4 дней; обеспечивает хорошую сохранность легочной ткани, что подтверждается многочисленными исследованиями, и обладает очень небольшим количеством побочных эффектов».

Как подчеркивают в компании, «ПРОМОМЕД», активно развивающий собственную противовирусную программу, обратился в Минздрав РФ с просьбой зарегистрировать фавипиравир своего производства в ускоренном режиме, что соответствует Постановлению правительства № 441 от 3.04.2020. Мордовский Государственный университет и Мордовский Государственный Медицинский институт готовы предоставить предприятию свои клинические базы для исследований. Именно туда будут отправлены первые партии препарата. В настоящий момент компания готова как к выпуску готовой лекарственной формы препарата, так и к производству фармацевтической субстанции.

«МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 2020 ГОДА СМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ АПТЕКИ ДАННЫМ ПРЕПАРАТОМ, — ГОВОРИТ ДМИТРИЙ ЗЕМСКОВ. — НАЗЫВАТЬСЯ НАШЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ФАВИПИРАВИРА, БУДЕТ АРЕПЛИВИР».

Напомним, что в середине апреля японская корпорация FUJIFILM (разработчик фавипиравира) объявила, что она расширила производственные мощности на заводе FUJIFILM Toyama Chemical, чтобы увеличить выпуск противовирусного препарата «Avigan® Tablet» (favipiravir) – «Авиган» (фавипиравир). К июлю 2020 года компания намерена в 2,5 раза увеличить производство «Авигана», по сравнению с началом марта.

gmpnews