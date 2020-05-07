Минздрав Нижегородской области возглавит вице-губернатор Давид Мелик-Гусейнов

С 7 мая заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать эту должность с постом министра здравоохранения региона, пишет medvestnik.ru. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его цитирует сайт правительства региона.

Прежний министр Александр Смирнов уходит по собственному желанию. Он возглавит Борскую ЦРБ.

«Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска. Александр Владимирович обладает колоссальным управленческим опытом, но разумнее сейчас было бы использовать его навыки для концентрации на определенном участке работы. Мы обсудили наиболее оптимальные варианты решения данной задачи и остановились на его возвращении в Борскую ЦРБ в качестве главного врача. Обязательно будем взаимодействовать и консультироваться с ним по общерегиональным вопросам», – отметил губернатор.

По словам главы региона, Давид Мелик-Гусейнов выполняет колоссальный объем работы. «Уверен, что, обладая серьезным опытом в сфере здравоохранения, он справится с поставленными задачами в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Абсолютный приоритет для нас всех – здоровье нижегородцев», – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Давид Мелик-Гусейнов стал вице-губернатором Нижегородской области в начале марта этого года. Он отвечает за социальный блок. Ранее он был директором Департамента проектной деятельности Минздрава России.

Фото: government-nnov.ru

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