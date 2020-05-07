В США наметилась нехватка фамотидина в связи с коронавирусом

Несколько производителей сообщили о повышении спроса на препараты с содержанием фамотидина на американском рынке. Средство вошло в список дефицитных лекарств FDA.

FDA добавило в перечень дефицитных препаратов таблетки фамотидина, а затем и инъекционную форму. Это произошло всего спустя неделю после первого сообщения о клиническом исследовании средства у пациентов с COVID-19, пишет Bloomberg.

О повышении спроса на препараты с содержанием фамотидина уже сообщили Teva («Тева»), Carlsbad Technology («Карлсбад Текнолоджи») и Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма»), отмечает издание.

О начавшемся испытании инъекционной формы фамотидина при коронавирусной инфекции ранее сообщал «Медвестник» со ссылкой на статью в журнале Science от 26 апреля. Исследование в Нью-Йоркской больничной сети Northwell Health какое-то время держалось в секрете, чтобы не создавать дефицита препарата и его необоснованного использования, как это случилось с гидроксихлорохином.

В начале апреля FDA потребовало вывести с рынка все препараты другого представителя той же группы с противоязвенным действием – ранитидина. Регулятор обнаружил, что содержание потенциального канцерогена NDMA в них увеличивается с течением времени и при определенной температуре хранения.

Анастасия Теслина

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