Ростовская АЭС освоит производство медицинского кислорода

Ростовская АЭС получила положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на производство медицинского кислорода и теперь ждет оформления лицензии на этот вид деятельности от Минпромторга России. Продукция стала особенно востребованной на фоне эпидемии коронавируса.

Ростовская АЭС запустит производство медицинского кислорода на базе азотно-кислородной станции химического цеха атомной станции. Ежечасно цех сможем вырабатывать до 40 куб. м лекарственного средства. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«В настоящее время медицинский кислород особенно востребован медицинскими организациями, которые проводят лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией», — говорит директор АЭС Андрей Сальников.

По состоянию на 6 мая в развернутом для лечения больных с COVID-19 госпитале Волгодонска — городе, где расположена Ростовская АЭС, находятся 37 пациентов. За прошедшие сутки в отделение поступили 6 пациентов. Об этом на YouTube канале городской администрации сообщил сегодня начальник управления здравоохранения города Сергей Ладанов.

Екатерина Погонцева

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