Япония поставит favipiravir в свыше 40 стран для клинических исследований при COVID-19

Поставки препарата favipiravir отправятся из Японии в 43 государства для проведения клинических исследований при COVID-19. Правительство страны ожидает одобрения препарата по этому показанию к концу мая.

Япония направит препарат Avigan (favipiravir) в 43 страны для оценки эффективности против коронавирусной инфекции в клинических исследованиях, пишет CNBC. Испытания будут проходить у пациентов с легким и средним течением заболевания.

Каждая страна получит количество препарата, достаточное для лечения около 20–100 человек, заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Как ранее сообщал «ФВ», исследование favipiravir ведется и в России.

В апреле японское правительство заявило, что утроит существующие запасы препарата. Компания-производитель Fujifilm («Фуджифилм») усиленно работает по наращиванию производства favipiravir: к июлю планируется довести его до объема, достаточного на 100 тыс. курсов лечения в месяц, и до 300 тыс. – к сентябрю.

В февральской публикации в журнале Pharmacology & Therapeutics японские исследователи выразили опасения относительно потенциального тератогенного действия препарата. По их мнению, он не должен применяться у беременных, так как ранее показал негативное действие на животных эмбрионах.

В ходе одной из пресс-конференций премьер-министр страны Синдзо Абэ отметил, что побочные эффекты препарата те же, что и у талидомида, применение которого привело к врожденным порокам развития у тысяч детей в 50-60-е годы. Несмотря на это, он надеется на одобрение Avigan для лечения COVID-19 к концу мая.

Как отмечает The New York Times, Avigan был ускоренно одобрен в Китае при COVID-19. В Японии его одобрили в 2014 году для использования лишь в случае вспышек гриппа, когда другие противогриппозные препараты неэффективны или недостаточно эффективны, на рынке никогда ранее не распространялся и не был доступен в японских и зарубежных аптеках и больницах.

Favipiravir упоминается в последней версии методических рекомендаций Минздрава по лечению пациентов с COVID-19, вышедшей 28 апреля. Указывается, что препарат проходит клинические испытания и его применение допустимо по решению врачебной комиссии в случаях, когда потенциальная польза превышает риск его применения.

Анастасия Теслина

pharmvestnik