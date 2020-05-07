Компания Glenmark получила разрешение на КИ фавипиравира у пациентов с COVID-19 в Индии

Международная фармацевтическая компания Glenmark Pharmaceuticals объявила о получении одобрения от Управления по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI) на проведение клинического исследования препарата фавипиравир, противовирусных таблеток, у пациентов с COVID-19 в Индии.

Речь идет о дженерике препарата японской компании Fujifilm Toyama Chemical, подразделении Fujifilm Corporation.

Фавипиравир продемонстрировал активность против вирусов гриппа и был одобрен в Японии для лечения ранее не существовавших вирусов гриппа. С момента старта пандемии ряд клинических исследований с участием пациентов с COVID-19 был инициирован в Китае, Японии и США.

Субстанция и лекарственная форма (таблетки) были разработаны научными сотрудниками компании Glenmark. Производитель обратился за разрешением на проведение клинического исследования в Управление по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI) и получил одобрение на его проведение на пациентах со средней и тяжелой степенью заболевания.

На данный момент Glenmark – первая фармацевтическая компания в Индии, получившая одобрение регулятора на исследование у пациентов с COVID-19 в Индии.

Согласно одобренному протоколу в исследование будут рандомизированы 150 пациентов с COVID-19 со средней и тяжелой степенью инфекции COVID-19. Пациенты будут разделены на две группы, в одной группе будут получать стандартную поддерживающую терапию плюс фавипиравир, а вторая группа получит стандартную поддерживающую терапию. Максимальная длительность лечения – 14 дней; длительность исследования составит 28 дней с момента этапа рандомизации.

«С момента окончания разработки субстанции и лекарственной формы препарата компания Glenmark полностью готова начать клиническое исследование препарата фавипиравир у пациентов с COVID-19 в Индии, что позволит оценить эффективность препарата у пациентов с COVID-19, – отметил исполнительный вице-президент глобального подразделения R&D, Glenmark Pharmaceuticals Limited Сушрут Кулкарни. – В случае успешного завершения клинического исследования фавипиравир сможет стать возможным вариантом лечения для пациентов с COVID-19».

* На момент публикации, компания Glenmark не проводит клиническое исследование с фавипиравиром в Российской Федерации.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd

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