Gilead расширит международные поставки remdesivir для лечения COVID-19

Компания Gilead Sciences ведет переговоры с партнерами, чтобы максимизировать глобальные поставки remdesivir. Ранее этот препарат показал успехи в клинических исследованиях при COVID-19.

Американская Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») планирует сделать доступным свой экспериментальный противовирусный препарат remdesivir для как можно большего числа людей с COVID-19, сообщает Reuters. Компания ведет переговоры с производителями препаратов и фармсубстанций, чтобы наладить глобальную сеть поставок как минимум до конца 2022 года.

Как сообщает Gilead, работа ведется, в частности, с несколькими производителями дженериков в Индии и Пакистане, чтобы производить препарат для развивающихся стран. Подробности об этих компаниях пока не раскрываются.

На финальной стадии находятся также переговоры с UNICEF, планируется использовать дистрибьюторскую сеть организации.

Ранее Gilead получила одобрение FDA на экстренное использование remdesivir при COVID-19, до этого пациенты с коронавирусной инфекцией могли получать его только в рамках клинических исследований или по программам «сочувственного» применения. Решение последовало за первыми положительными результатами исследования препарата Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США, о которых сообщал портал medvestnik.ru. По предварительным данным, препарат способствует более быстрому выздоровлению пациентов с респираторными проявлениями заболевания.

Remdesivir упоминается в последних методических рекомендациях Минздрава по лечению пациентов с COVID-19 от 28 апреля. В документе указано, что препарат находится на стадии клинических испытаний и его применение допустимо по решению врачебной комиссии в случаях, когда потенциальная польза превышает риск его применения.

Анастасия Теслина

pharmvestnik