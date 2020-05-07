Аптечные продажи препаратов из Перечня ЖНВЛП в I квартале выросли на 14%

В I квартале 2020 года аптеки реализовали 668 млн упаковок лекарств из Перечня ЖНВЛП на сумму 105 млрд руб.

Продажи всех лекарств в январе–марте 2020 года, по данным аналитической компании AlphaRM, составили 1,45 млрд упаковок на сумму 284 млрд руб., что на 14% больше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в стоимостном выражении и на 13% в натуральном.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) занимают 37% от общего объема розничной реализации в денежном выражении, а в упаковках – 45,9%. Квартальный рост сегмента такой же, как и рост рынка в целом, +14%.

Наибольшую долю продаж (29%) в ценовых сегментах препаратов ЖНВЛП в денежном выражении в I квартале занимает группа препаратов стоимостью от 100 до 300 руб. за упаковку, лидер – бренд «Нурофен» производства Reckitt Benckiser со средней ценой 194 руб.

Равные доли (19%) занимают ЛС в ценовых сегментах от 300 до 500 руб. и более 1000 руб. Лидерами сегментов стали «Мексидол» от «Фармасофт» (его средняя цена составила 430 руб.) и «Ксарелто» от Bayer.

С долей 18% далее следуют препараты ценового сегмента от 500 до 1000 руб. Лидером стал бренд «Ингавирин» («Валента»).

Наименьший объем розничных продаж препаратов из Перечня ЖНВЛП в денежном выражении продемонстрировала группа дешевых препаратов стоимостью до 100 руб. Первую строчку в сегменте занимает бренд «Риностоп» производства «Отисифарм» со средней ценой 62 руб. за упаковку.

pharmvestnik