Мурашко заявил об обнадеживающих результатах испытаний лекарства от коронавируса

Михаил Мурашко заявил, что первые результаты клинических испытаний препарата фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции дают надежду, что этот препарат может работать.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об обнадеживающих результатах испытаний лекарства от коронавируса, пишет ТАСС.

«Первые результаты обнадеживающие и дают надежду, что этот препарат может работать», – сказал министр на онлайн-заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Как писал «Фармвестник», разрешение на проведение исследования фавипиравира Минздрав выдал 23 апреля. Исследование III фазы будет проходить в 17 центрах. Протокол предусматривает оценку эффективности и безопасности препарата среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Разрешение выдано АО «Институт химического разнообразия».

Данные о предшествующих исследованиях I–II фазы незарегистрированного препарата в реестре Минздрава отсутствуют. В 2013 году регулятор выдавал разрешение на оценку фавипиравира при гриппе по сравнению с плацебо в России. Среди организаций указаны: MDVI LLC и контрактно-исследовательская организация «ППД Девелопмент».

Препарат фавипиравир одобрен с ограничениями в 2014 году в Японии. Его применение возможно в случае гриппа, штаммы которого устойчивы к другим противовирусным препаратам. Как ранее сообщала компания-производитель Fujifilm Group («Фуджифилм Груп»), фавипиравир никогда ранее не распространялся на рынке и не был доступен в японских и зарубежных аптеках и больницах.

По данным Yicai Global, срок действия патента истек в августе 2019 года.

Фото: www.rosminzdrav.ru

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