Минздрав закупает противоопухолевый препарат бортезомиб

Минздрав объявил аукцион на поставку противоопухолевого препарата бортезомиб в рамках программы лечения ВЗН.
Минздрав России объявил аукцион на поставку препарата бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения, и/или для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг. Сообщение о закупке размещено на сайте zakupki.gov.ru
Закупка проводится в рамках обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями.
Планируется закупить 63 тыс. 70 единиц товара стоимостью 4 146,89 руб. за единицу.
Начальная (максимальная цена контракта): 261 544 352,30 руб.
Прием заявок заканчивается: 14.05.2020.
Елена Сидорова
pharmvestnik