Единый поставщик термометров получил регудостоверение на изделия из КНР Мурашко заявил об обнадеживающих результатах испытаний лекарства от коронавируса » Минздрав закупает противоопухолевый препарат бортезомиб Минздрав объявил аукцион на поставку противоопухолевого препарата бортезомиб в рамках программы лечения ВЗН. Минздрав России объявил аукцион на поставку препарата бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения, и/или для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг. Сообщение о закупке размещено на сайте zakupki.gov.ru Закупка проводится в рамках обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями. Планируется закупить 63 тыс. 70 единиц товара стоимостью 4 146,89 руб. за единицу. Начальная (максимальная цена контракта): 261 544 352,30 руб. Прием заявок заканчивается: 14.05.2020. Елена Сидорова

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