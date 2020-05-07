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Минздрав закупает противоопухолевый препарат бортезомиб

Минздрав объявил аукцион на поставку противоопухолевого препарата бортезомиб в рамках программы лечения ВЗН.

Минздрав России объявил аукцион на поставку препарата бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения, и/или для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг. Сообщение о закупке размещено на сайте zakupki.gov.ru

Закупка проводится в рамках обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями.

Планируется закупить 63 тыс. 70 единиц товара стоимостью 4 146,89 руб. за единицу.

Начальная (максимальная цена контракта): 261 544 352,30 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.05.2020.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Май 7, 2020 | Просмотров: 99