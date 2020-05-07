Единый поставщик термометров получил регудостоверение на изделия из КНР

Регудостоверение на термометры модели F01 будет действовать до 1 января 2021 года, следует из документов Росздравнадзора. Потенциально «Швабе» сможет импортировать до 100 тысяч медизделий.
В марте 2020 года Правительство РФ назначило холдинг «Швабе» единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и установок по обеззараживанию воздуха. На закупку медизделий было выделено 5 млрд рублей, при этом холдинг был обязан поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.
По данным сайта госзакупок, за март и апрель 2020 года холдинг поставил бесконтактные термометры на общую сумму 33,3 млн рублей при средней цене в 6–8 тысяч рублей за изделие.
Покупателями выступили органы здравоохранения и медучреждения Тверской, Тульской, Курганской области, Республики Адыгея и других регионов, а также федеральные ведомства, включая Минпромторг РФ.
Фото: gadgetvdom.ru