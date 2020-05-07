Единый поставщик термометров получил регудостоверение на изделия из КНР

Компания «Швабе-Москва» (входит в холдинг «Швабе» ГК «Ростех») получила временное регудостоверение на бесконтактные инфракрасные термометры производства китайской Shenzhen Feiyu Medical Technology. В конце марта 2020 года Правительство РФ назначило холдинг единым поставщиком медицинских изделий для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, включая обеззараживатели воздуха, тепловизоры и бесконтактные термометры, и выделило на их закупку 5 млрд рублей. Компания «Швабе-Москва» (входит в холдинг «Швабе» ГК «Ростех») получила временное регудостоверение на бесконтактные инфракрасные термометры производства китайской Shenzhen Feiyu Medical Technology. В конце марта 2020 года Правительство РФ назначило холдинг единым поставщиком медицинских изделий для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, включая обеззараживатели воздуха, тепловизоры и бесконтактные термометры, и выделило на их закупку 5 млрд рублей.

Регудостоверение на термометры модели F01 будет действовать до 1 января 2021 года, следует из документов Росздравнадзора. Потенциально «Швабе» сможет импортировать до 100 тысяч медизделий.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило холдинг «Швабе» единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и установок по обеззараживанию воздуха. На закупку медизделий было выделено 5 млрд рублей, при этом холдинг был обязан поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.

По данным сайта госзакупок, за март и апрель 2020 года холдинг поставил бесконтактные термометры на общую сумму 33,3 млн рублей при средней цене в 6–8 тысяч рублей за изделие.

Покупателями выступили органы здравоохранения и медучреждения Тверской, Тульской, Курганской области, Республики Адыгея и других регионов, а также федеральные ведомства, включая Минпромторг РФ.

Фото: gadgetvdom.ru

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